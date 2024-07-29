²¬»³³Ø·Ý´Û¤¬ÀÜÀï¤ÎËö¤Ë´ØÀ¾¤òÇË¤ê¡¢5Ç¯¤Ö¤ê3²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¡¡²¬»³Âç²ñ
¡¡Âè106²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢²¬»³Âç²ñ¡Ê¸©¹â¹»ÌîµåÏ¢ÌÁ¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¼Ò¼çºÅ¡Ë¤Ï29Æü¡¢ÁÒÉß»Ô¤Î¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç·è¾¡¤¬¤¢¤ê¡¢²¬»³³Ø·Ý´Û¤¬´ØÀ¾¤ò4¡½3¤ÇÇË¤ê¡¢58¹»56¥Á¡¼¥à¤ÎÄºÅÀ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡¤Ï5Ç¯¤Ö¤ê3²óÌÜ¡£²¬»³³Ø·Ý´Û¤Ï8·î7Æü¤ËÊ¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô¤Îºå¿À¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç³«Ëë¤¹¤ëÁ´¹ñÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
²¬»³³Ø·Ý´Û¡½´ØÀ¾¡¡Æó²óÉ½¡¢²¬»³³Ø·Ý´Û¡¦²ÅÄ¤¬Å¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¡£Áö¼Ô2¿Í¤¬À¸´Ô¤·¡¢µÕÅ¾¡£Êá¼ê°ËÀªÅÄ=¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡¢¾®ÂôË®ÃË»£±Æ
¢£²¬»³³Ø·Ý´Û¤¬1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤ê¡¢´ØÀ¾¤ò¿¶¤êÀÚ¤ë
¡¡²¬»³³Ø·Ý´Û¤ÏÀè¼èÅÀ¤òµö¤·¤¿Ä¾¸å¤ÎÆó²ó¡¢»àµå¤ÈÅÄ°æ¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤·¡¢²ÅÄ¤Î±¦Ãæ´ÖÆóÎÝÂÇ¤ÇµÕÅ¾¡£Ï»²ó¤Ë¤ÏºäËÜ¤Èº´Æ£¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç2ÅÀ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£ÀèÈ¯²ÅÄ¤Ï8²ó¤ò5°ÂÂÇÌµ»Íµå¤È¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯Åê¤²¡¢Ã°±©¤¬¶å²ó¤ò3¿Í¤ÇÄù¤á¤¿¡£
¡¡´ØÀ¾¤Ï°ì²ó¡¢ÅÏÊÕ¤¬°ÂÂÇ¤Ç½Ð¤ÆÆóÅð¡£¿¹ËÜ¤Îµ¾ÂÇ¤Ç1»à»°ÎÝ¤È¤·¤Æ¡¢¾¾ÅÄ¤¬¥¹¥¯¥¤¥º¤ò·è¤á1ÅÀ¤òÀè¼è¡£µÕÅ¾¤µ¤ì¤¿¸å¤Ï»Í²ó¤«¤é¥¨¡¼¥¹»³ËÜ¤òÅêÆþ¤·¤Æ¿©¤¤²¼¤¬¤ê¡¢Ï»²ó¤ËÅÏÊÕ¡¢¿¹ËÜ¡¢¾¾ÅÄ¤Î3Ï¢ÂÇ¤Ê¤É¤Ç1ÅÀº¹¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¾å¤²¤¿¤¬¡¢¼·²ó°Ê¹ß¤ÏÁö¼Ô¤ò½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢£²¬»³³Ø·Ý´Û¡¦ÃÝ²¼Í®°ª¼ç¾
¡¡Ãç´Ö¤¿¤Á¤È°ìÆü¤Ç¤âÄ¹¤¯Ìîµå¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼Â¸½¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤º¤ÐÈ´¤±¤¿Áª¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¥Á¡¼¥à¤Î¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¾¡¤Æ¤¿¡£¹Ã»Ò±à¤Ç¤ÏÁ°²ó¤¬1¾¡¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊÉ¤ÏÀäÂÐ¤Ë±Û¤¨¤Æ2¾¡°Ê¾å¤·¤¿¤¤¡£
¢£²¬»³³Ø·Ý´Û¡¦º´Æ£µ®Çî´ÆÆÄ
¡¡º£Æü¤Ï¡ÖÎäÀÅ¤Ë¾Ð´é¤Ç¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¡¢¹Ã»Ò±à¤ò¤Á¤é¤Ä¤«¤»¤Ê¤¤¤è¤¦Àï¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¤ª¤«¤ä¤Þ»³ÍÛ¤¬¹Ã»Ò±à¤Ç3¾¡¤·¤Æ¥Ù¥¹¥È8¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤À¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤òÌÜ»Ø¤·¡¢²¬»³ÂåÉ½¤È¤·¤ÆÃÑ¤¸¤Ê¤¤Ìîµå¤òÈäÏª¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤¦¡£
¢£´ØÀ¾¡¦¾¾ÅÄÂçµ±¼ç¾
¡¡Áê¼ê¤ÎÅê¼êÎÏ¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¹¶·â¿Ø¤¬ÂÐ±þ¤ò¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²¬»³³Ø·Ý´Û¤ÎÂÇÀþ¤ËÅê¼ê¿Ø¤ÏÆ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¬¡£Åê¼ê¤Ë¤ÏÍê¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡£ÍèÇ¯¤Ïº£Âç²ñ¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤¿»×¤¤¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¡¢É¬¤º¹Ã»Ò±à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¢£´ØÀ¾¡¦Æ£°æÍµ´ÆÆÄ
¡¡Áê¼ê¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤À¤±¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤âºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢ÍýÁÛ¤Ë¶á¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£100ÅÀËþÅÀ¤ò¤¢¤²¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£Àè¤¬¤¢¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤ë¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤³¤Î²ù¤·¤µ¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡£