¹âÃÎÈ¯¤Î¥­¥â¤«¤ï¤´ÅöÃÏ¥­¥ã¥é¤È¥³¥é¥Ü¡ªÅÚº´Äá¼òÂ¤¡Ö¤Ï¤ê¤Þ¤È¤ä¤Ð¤·¡×¥«¥Ã¥×¼ò

土佐鶴酒造は、高知発のキモかわご当地キャラ「はりまとやばし」とコラボしたカップ酒を、2024年7月24日(水)に土佐鶴オンラインショップで販売開始します。

土佐鶴酒造「はりまとやばし」コラボカップ酒

名称 : はりまとやばし×土佐鶴 コラボカップ酒

販売(出荷)開始日: 2024年7月24日(水)

販売料金 : 440円(税込)

はりまとやばし×土佐鶴 コラボカップ酒

■高知の新ご当地キャラ「はりまとやばし」

長年、がっかり名所と言われてきた高知市中心部にある「はりまや橋」。

そのはりまや橋の名誉挽回のため誕生したのが、ちょっと不気味な、でもよく見ると愛嬌がある?キモかわキャラクター「はりまとやばし」。

ご当地のはりまや橋はもちろん、高知全体を盛り上げるために色々な活動をしています。

■コラボに至った背景

土佐鶴の創業250年を記念し、昨年11月3日(金)に開催した「創業250年 土佐鶴フェスin中央公園」。

土佐鶴の吟醸酒やおつまみの販売ブースは長蛇の列ができるほど多くの方に来場いただき、大盛況のうちに終了しました。

その土佐鶴フェスを盛り上げようと応援に駆けつけてくれたのが、この「はりまとやばし」。

会場の一角に土佐鶴ネオンとはりまや橋をモチーフにしたパネルを設置し、その前に現れた「はりまとやばし」の二人と写真が撮れる撮影スポットは、興味津々の親子連れやSNSでの「映え」を狙った若い女性客で大きな盛り上がりを見せていました。

この土佐鶴フェスをきっかけに「はりまとやばし」との交流が始まり、今回コラボ商品を企画、発売することとなりました。

「創業250年 土佐鶴フェスin中央公園」に駆けつけてくれた「はりまとやばし」

イベントを盛り上げる「はりまとやばし」

■新発売「はりまとやばし×土佐鶴 コラボカップ酒」の2つの特徴

1. ビビッドな色合いが特徴的なラベルデザイン

暗闇から浮かび上がる独特の明かりが魅力的な土佐鶴ネオン看板をバックに、はりまや橋に立つ「はりまとやばし」をレイアウトした、高知の夜が凝縮されたような色鮮やかなラベルデザインです。

ビビッドなネオンデザインが目を引く特別ラベル

2. お土産にもピッタリな手軽さ、蔵出しならではのフレッシュな味わい

手軽なワンカップ180mlサイズで、中身は土佐鶴・新酒の蔵出し風味をそのままに氷点下で生貯蔵した、新鮮な風味とスッキリとした味わいが楽しめるお酒です。

薬味をきかせた新鮮なアジのたたきや、香ばしい鮎の塩焼きなど、高知らしい肴と相性抜群です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 高知発のキモかわご当地キャラとコラボ!土佐鶴酒造「はりまとやばし」カップ酒 appeared first on Dtimes.