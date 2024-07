ディファレントは、REACH規則第31次SVHC確定に伴い、今回追加された1物質と全物質分析セットプランのそれぞれに対して特別価格(※国内最安値)をリリースしました。

ディファレント「REACH規則第31次SVHC追加1物質」

全241物質(1〜31次):98,000円〜、第31次追加1物質:19,800円〜

日本語名:ビス(α,α-ジメチルベンジル)パーオキサイド

英語名 :Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide

CAS番号 :80-43-3

■背景と目的

REACH規則とは、Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicalsの略で、2007年6月1日からスタートした欧州の化学物質管理における法規制です。

EU域内で製造・使用される化学物質はRegistration(登録)、Evaluation(評価)、Authorisation(認可)、Restriction(制限)の義務が課されることになりました。

規則の制定当初、登録物質数は約20種類程であったものの、毎年2回の更新を経て年々増加傾向にあり、現在では241物質(2024年7月、第31次確定時点)となっています。

各産業界においては、サプライチェーンの多様化、製造プロセスの最適化、長期的なコスト削減、環境負荷の低減は、今や全ての企業に求められる時代となりました。

ディファレントでは、分析商社の強みである独自のネットワークを生かし、これらの変化に柔軟に対応しています。

各企業様の正確な情報伝達の維持とサステナビリティへの取り組みをサポートします。

■対象

REACH規則SVHC全物質セットプラン/98,000円〜(※国内最安値)

REACH規則第31次SVHC追加1物質個別プラン/19,800円〜(※国内最安値)

