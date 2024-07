DENBA¥Ø¥ë¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ë¡ª¥Ü¥¤¥¹Ž¢âÃ¿ù ¾¢Áª¼êŽ£ÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼

DENBA一次販売店のボイスは、競輪界のトップ選手として活躍する眞杉 匠選手に独占インタビューを行いました。

疲労回復などの体調管理を目的にDENBAヘルスを取り入れて2年が経った今、その使用感などについて伺いました。

ボイス「眞杉 匠選手」独占インタビュー

眞杉 匠選手×DENBA

■DENBAについて

DENBAとは、水分子の微細振動を利用した独自の技術で、食品の鮮度保持から人体のコンディショニングまで幅広い分野で効果を発揮しています。

この技術を人間に応用した製品がDENBAヘルスです。

現在、50人以上の競輪選手に利用されています。

■眞杉選手の感じるDENBAヘルスの存在

競輪トップ9人の一人である眞杉 匠選手は今回のインタビューで、DENBAヘルスの使用によって、身体のコンディショニングや回復力の向上を実感していると語っています。

――「どの部位に効く」などポイントはあるのでしょうか?

眞杉選手:特に「どこかの部位の疲れに効く」というよりは、全身を使う仕事なので、DENBAヘルスを使うことで、全身の疲れがとれるようになったと感じます。

よく眠れるようになったようにも感じます。

―― 使い始めて、ご自分の身体で「変わった」と思ったところはありますか?

眞杉選手:ケガの治りが早いような気がします。

僕が使い始めたときはケアグッズを使っている人はほとんどいなかったんですが、まわりの人から「なにを使っているの?」と聞かれて教えてあげたりしています。

周りの選手にもDENBAを使っている人がいますが、怪我した時に回復する時間が早くなっているような感覚があります。

――どんな人におすすめですか?

眞杉選手:どんな人でも実感すると思います。

家族が使ってもいい反応をしていましたので。

※インタビューの一部を抜粋

このように、トップアスリートはより効率的な体調のケアを求められており、DENBAヘルスがアスリートの体調管理製品として大きな可能性を秘めていることが改めて分かりました。

