10Âå¤Î»Ò¤É¤âÃ£¤Î¡ÖÊ¿ÏÂ¤òÁÏ¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¡×¥¹¥Ô¡¼¥Á¡ªÂè5²ó¡Ö»Ò¤É¤âÀ¤³¦Ê¿ÏÂ¥µ¥ß¥Ã¥È¡×

一般社団法人ピースピースプロジェクトは、第5回「子ども世界平和サミット」を、2024年8月20日(火)に衆議院第一議員会館の国際会議場にて開催します。

第5回「子ども世界平和サミット」

一般社団法人ピースピースプロジェクトは、同法人が主催する第5回「子ども世界平和サミット」を、2024年8月20日(火)に衆議院第一議員会館の国際会議場にて開催します。

2024年は、「世界平和を実現するアイデア」の募集へ、世界14ヶ国の子ども達から141件を超える応募があり、その中から11名の子ども代表が決定しました。

8月20日には子ども代表が国際会議場にて平和を創るアイデアをスピーチします。

【Webページ】

TOP

■世界14か国の子ども達の中から代表者が決定

第5回「子ども世界平和サミット」では、10代の子ども達から「世界平和を実現するアイデア」の募集を行った結果、世界14か国(日本、アメリカ、エルサルバドル、スリランカ、タイ、中国、フランス、ブラジル、ブルガリア、マレーシア、モンゴル、ミャンマー、ラオス、リトアニア)から応募がありました。

応募いただいた子ども達の中から選考を行い、7か国11名の子ども代表が決定しました。

サミット当日、日本、アメリカ、エルサルバドル、スリランカ、中国、フランス、ミャンマーの子ども達11名が、世界各国を代表して衆議院議員会館 国際会議場にてスピーチを行います。

【開催概要】

イベント名称:第5回「子ども世界平和サミット」

開催時間 :2024年8月20日(火)14時〜17時

開催場所 :衆議院第一議員会館 国際会議場(東京都千代田区永田町2丁目2-1)

後援 :外務省、経済産業省、文部科学省、広島県教育委員会

協賛 :株式会社ビジョン、株式会社ティーエスピー、

MIRARTHホールディングス株式会社、株式会社グリーン・シップ、

医療法人OKC、株式会社リハライフサポート、田中食品株式会社、

医療法人社団陽明会、株式会社Link

審査員 :元駐米大使 藤崎一郎氏、

日本サッカー協会女子委員長 佐々木則夫氏、

建築家 国広ジョージ氏、

経営コンサルタント・教育アントプレナー 神田昌典氏、

料理人 ドミニクコルビ氏

(第5回「子ども世界平和サミット」出場者 ※子ども代表)

子ども代表一覧

■子ども世界平和サミットとは

2020年から毎年開催している子ども世界平和サミットは、子ども達が世界平和に関心を持って、子ども達の視点から平和への提言をする取り組みです。

過去には、2020年3か国、2021年11ヶ国、2022年8ヶ国、2023年20ヶ国の子ども達が参加し、これまでに31ヶ国815件の世界平和を創るアイデアが寄せられています。

世界各国を代表した10代の子ども達が、世界のリーダーが実際に使用している衆議院議員会館の国際会議場に集い、世界平和を実現するアイデアを発表しました。

世界には、生まれ育った環境や社会的な情勢、さまざまな事情から、「平和」に暮らすことができない子ども達がいます。

また、昨今では、ロシアのウクライナ侵攻により多くの人が犠牲になっており、子ども達もまたその犠牲になっていると報道があります。

どのような環境に生まれ育っても、「平和」が脅かされることがあってはなりません。

本サミットでは、多国籍の子ども達と平和について主体的に学び考える体験をすることで、子ども達が国際協力に興味を持ち、将来、国際社会で活躍する力を育てることを目的としています。

第4回子ども世界平和サミットの様子

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 10代の子ども達の「平和を創るアイデア」スピーチ!第5回「子ども世界平和サミット」 appeared first on Dtimes.