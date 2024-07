¥á¥Ã¥·¥åÁÇºà¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¡ª¥Þ¥ë¥Ë¥ãÊª»º¡ÖTECMESH(¥Æ¥Ã¥¯¥á¥Ã¥·¥å)¡×

マルニャ物産が販売するメッシュスーツ「TECMESH(テックメッシュ)」が、8月31日まで先行販売中です。

マルニャ物産「TECMESH(テックメッシュ)」

TECMESH販売ページ

https://www.makuake.com/project/stemio_tecmesh

マルニャ物産が販売するメッシュスーツ「TECMESH(テックメッシュ)」

2024年7月14日にクラウドファウンディングで発表したところ、開始わずか10分で目標を達成、初日だけで達成希望額の500%以上の注文がありました。

8月31日まで引き続き先行販売を行っています。

【猛暑日でもスーツで汗だく、暑くても脱げない】

温暖化や猛暑の影響で定着したクールビズ、一方でビジネスの現場ではまだ許されない空気もあります。

「訪問先でどう判断されるかわからない。ノージャケットで評価を下げるくらいなら汗だくの方がまだまし」

「上司がスーツなので堪えていたが、あまりにも暑いのでノージャケットを提案すると『会社の流儀に逆らうのか』と言われた」

「面接で『クールビズでお越しください』という言葉を真に受け、ノックして中に入ったら面接官全員スーツだった」

など、ビジネスシーンにおいては礼儀や慣習という考え方から「脱ぐに脱げない現状」があります。

【ひんやり感より通気性、布地の専門家によるメッシュスーツ】

スーツのようでスーツじゃない、メッシュ素材のセットアップが人気です。

2024年7月にクラウドファウンディングで発表したところ、開始わずか10分で当初の目標を達成、1日で達成希望額の500%以上回る注文がありました。

空にかざすと後ろの景色が透けて見えますが、4種類の目の荒さやパターンの違うメッシュを場所によって使い分けていることで、着た時は透けることがなくビジネスシーンで活用ができます。

特徴は軽さと速乾性。

ジャケットは一般的な夏用スーツの半分以下の軽さで、まるで着ていないかのような着心地。

そのため洗濯しても日中なら30分以内に乾きます。

汗だくになって洗濯してもお昼休みの間に乾いてしまう程の急速乾性能。

開発したのはファッションデザイナーとして23年洋服作りに関わってきた「布地の専門家」。

実は涼しさに大切なのは通気性と速乾性。

乾くときに気化熱が発生して熱を奪うため涼しくなるためここに目を付けました。

クールビズにも

【日本の伝統、蚊帳から発想を得て開発】

購入者からは「クールビズ期間中でもジャケットなしは不安。

着ても蒸れないし、スーツに見えるところがいい」「風が吹くたびに洋服の中の湿気が飛ばされるので気持ち持ちが良い。

気化熱冷却で寒くなるほど」などの声をいただいています。

近年の異常な猛暑の中スーツを着て暑そうにしている人々を見て、ファッションで解決できるのではと思い立ち、制作しました。

ヒントになったのは日本の伝統的な蚊帳(かや)。

虫は通さないのに風を通し日陰を作る蚊帳は中に居ると涼しく、蚊帳のようなメッシュ素材でスーツを作ることを思い付きました。

ギリギリまで中が透けない素材を見つけるのに難航しましたが、農業用ネットやカーテンのメッシュ素材など世の中のあらゆる素材を試して今の素材に行き着きました。

開発者のコメント

「猛暑日にスーツを着て苦しそうなサラリーマンを見て、アパレル業界が対応するものをつくれていないと気付きました。

5年かけて研究して完成したメッシュ素材のこのセットアップで、夏も爽やかにビジネスで活躍していただければと思います」

クラウドファウンディングサイトMakuakeにて2024年8月31日までの期間、先行販売を行っています。

《メッシュスーツ「TECMESH/テックメッシュ」商品概要》

素材 :ポリエステル90%、ポリウレタン10%

定価 :73,700円(税込) ※Makuake先行販売価格44,200円〜(税込)

サイズ :XS,S,M,L,XLの5サイズ

重量 :Sサイズ260g

生産国 :日本(岐阜県)

メッシュジャケット

メッシュパンツ

