À¯ÅÞ¤Ë¤â¤Ã¤ÈÊ¸¶ç¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡©
¥Ë¥åー¥¹¥¥ã¥¹¥¿ー¤ÎÄ¹ÌîÃÒ»Ò¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¡ÖÄ¹ÌîÃÒ»Ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡×¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡¦·îÍËÆü～¶âÍËÆü15»þ30Ê¬～17»þ¡Ë¡¢7·î29Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ÈÎ©·ûÌ±¼çÅÞÂåÉ½Áª¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢À¯¼£¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î³ÑÃ«¹À°ì¤¬²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¡£¤É¤¦ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤«¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¤Î»ÑÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â³ÑÃ«¤¬¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
ÎëÌÚ½ã»Ò¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë¡ÖÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÏÀô·òÂÀÂåÉ½¤ÎÇ¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦ÂåÉ½Áªµó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢9·î16Æü¤ÎÅê³«É¼¤ò¼´¤Ë¸¡Æ¤¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Áá´ü¤Î½°µÄ±¡²ò»¶¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢9·î20～29Æü¤Î´Ö¤ËÅê³«É¼¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤ë¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªµó¤ÈÆ±¤¸»þ´ü¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤ÇËäË×¤òÈò¤±¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀôÂåÉ½¡¢»ÞÌî¹¬ÃËÁ°ÂåÉ½¤Î½ÐÇÏ¤¬ÍÎÏ¤Ç¡¢À¯¸¢¸òÂå¤Ë¸þ¤±¤¿ÌîÅÞÏ¢·È¤Î¤¢¤êÊý¤Ê¤É¤¬ÁèÅÀ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
Ä¹ÌîÃÒ»Ò¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï²¿¤ò¸«¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
³ÑÃ«¹À°ì¡ÖÅêÉ¼¸¢¤¬¤Ê¤¤»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢ÅÞ°÷¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤Ç²¿¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤âÎ©·û¤Ë¤â¡£¤Ç¤â¤³¤Î¹ñ¤Î¥êー¥Àー¤ò·è¤á¤ë¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅÞ¤Î¹ÔÊý¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Âç¤¤¤Ë¹Í¤¨¤ÆÊ¸¶ç¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤éÀ¯ÅÞ½õÀ®¶â¤Ï»ä¤¿¤Á¤ÎÀÇ¶â¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤â¤Ã¤È¡Ø¿©¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤¾¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡¢¤â¤Ã¤ÈÀ¯ÅÞ¤ËÊ¸¶ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¿·Ê¹¤¬°¤¤¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¤¬°¤¤¡×
Ä¹Ìî¡¦ÎëÌÚ¡Ö¤Ï¤Ã¡Ä¡Ä¡×
³ÑÃ«¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡© Ã¯¤¬½Ð¡Ê¤Ç¡Ë¤½¤¦¤È¤«¡¢ÇÉÈ¶¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¼«Ì±ÅÞ¤Ç¤ÏÄ¹Ï·¤Î³§¤µ¤ó¤¬¸õÊä¼Ô¤òÆÉ¤ó¤ÇÈÓ¿©¤Ã¤Æ¡¢¤È¤«¡£¸µÁíÍý¡¢ÁíÍý·Ð¸³¼Ô¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¤Í¡£ÇÉÈ¶À¯¼£¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éº£ÅÙ¤ÏÄ¹Ï·À¯¼£¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
Ä¹Ìî¡Ö¤½¤ì¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Þ¤ï¤·¤Æ¤Í¡×
³ÑÃ«¡Ö¤½¤¦¡¢¡Ø½Ð¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡¢½Ð¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ù¤È¡£¡Ê¥Þ¥¹¥³¥ß¤Î¡Ë³§¤µ¤ó¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤Ç¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤é¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤¬À¯¼£ÊóÆ»¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£°ã¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¼«Ì±ÅÞ¤Ê¤éÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤Ç²òÅÞÅª½ÐÄ¾¤·¤À¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë³ä¤ËË¡²þÀµ¤âÂç¤·¤¿¤â¤Î¤Ï½Ð¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡£°ìÊý¤Ç¡Ø¼ã¼ê¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦¤±¤É¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£¥Ñー¥Æ¥£ー¤·¤Æ¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëµÄ°÷¤â¤¤¤Æ¤Í¡£¤¢¤Þ¤ê°¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¡£¼«Ì±ÅÞ¤Ï¤É¤¦½ÐÄ¾¤¹¤«¡¢¤È¤¤¤¦²þ³×°Æ¤ò½Ð¤·¤Æ¤³¤¤¡¢¤È¡×
Ä¹Ìî¡Ö¤Ï¤¤¡×
³ÑÃ«¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò½Ð¤·¤¿¿Í¤¬¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¤»ñ³Ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¡£¾¡¤Æ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤È¤¤¤¦¤ó¤À¤Ã¤¿¤éÈ¿¾Ê¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¸½¾õ°Ý»ý¤Ç¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÍèÇ¯¤Ï¼«Ì±ÅÞ·ëÅÞ70¼þÇ¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£70Ç¯´Ö¤Ç²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢²¿¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢²¿¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤É¤³¤ò°¤¯¤·¤¿¤«¡Ä¡Ä¡¢¤½¤³¤ò¸¬µõ¤Ë¥Õ¥¡¥¯¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¼ª¾ã¤ê¤Î¤¤¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¦¸õÊä¼Ô¤¬¤¤¤í¤¤¤í½Ð¤Æ¤¤Æ¤â²¿¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
Ä¹Ìî¡Ö¡Ø¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÎ©¸õÊä¤¹¤ë¿Í¤Ï¡¢Î¢¶â¤Î·Ð°Þ¤â¡¢²¿¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¤«¤â¤¹¤Ù¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç²þ³×¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡¢¤È¤¤¤¦¤°¤é¤¤¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢»ä¤Ï¿®ÍÑ¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
³ÑÃ«¡Ö¤À¤«¤éÄ´»Ò¤Î¤¤¤¤ÏÃ¤Ð¤«¤ê¸À¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤¤¤«¤Ë¤³¤³¤«¤é½ÐÄ¾¤¹¤«¡¢¤È¤¤¤¦½ÐÄ¾¤·²þ³×¹çÀï¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤È°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
Ä¹Ìî¡Ö¤Ç¤â»ä¤¬¸À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¿Í¤¬¸õÊä¤Ë½Ð¤¿¾ì¹ç¡¢Áª¤Ð¤ì¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Í¸¢¼Ô¤¬¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤¤¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤â¤Î¤Í¡×
³ÑÃ«¡Ö¤½¤³¤Ç¶½Ì£¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤Î¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤Î»Å»ö¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø¤É¤¦¤»»ä¤¿¤Á¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤â¡Ä¡Ä¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ø¤³¤Î¿Í¤Ë»ñ³Ê¤Ï¤¢¤ë¤«¡©¡Ù¤È¡¢¤Ò¤È¤ê¤º¤Ä¶ãÌ£¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡£¤¤¤Þ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢²¿¿Í¤«¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤¿¤À¤½¤Î¿Í¤¬ËÜÅö¤ËÁíÍý¡¢ÁíºÛ¤Î´ï¤Ê¤Î¤«¡£¥¯¥êー¥ó¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Âç¤¤¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×