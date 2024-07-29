SUPER¡úDRAGON¡¢¥á¥¸¥ã¡¼2nd¥·¥ó¥°¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
SUPER¡úDRAGON¤¬¡¢9·î11Æü¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼2ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖDownforce¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤ËÀè¶î¤±¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÅÄÃæÞ«´õ¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¥·¥å¥¬¡¼¥É¥Ã¥°¥é¥¤¥Õ¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖSweets¡×¤¬7·î30Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
¥·¥ó¥°¥ë¡ÖDownforce¡×¤Ë¤Ï¡ÖSweets¡×¤Î¤Û¤«¡¢¥ê¡¼¥É¶Ê¡ÖDownforce¡×¡¢¡ãSUPER¡úDRAGON LIVE TOUR 2024¡ÖMIXTURE¡×¤Î¡ä¤Ç½éÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡ÖYounger Forevermore¡×¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£ ÄÌ¾ïÈ×¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡¦B¤Î3·ÁÂÖ¤Ç¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤ê¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×A¤È½é²ó¸ÂÄêÈ×B¤Ë¤ÏºòÇ¯¤Î¡ãDRA FES 2023¡ä2Éô¤ÎÌÏÍÍ¤òÈ´¿è¤·¤¿±ÇÁü¤¬Blu-ray¤È¤·¤Æ¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
Download / Streaming¡§https://lnk.to/SD_sweets
◾︎Major 2nd Single¡ÖDownforce¡×
È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯9·î11Æü(¿å)
Í½Ìó¡§ttps://lnk.to/Downforce_CD
¡ÚÄÌ¾ïÈ×(CD ONLY)¡Û
ÉÊÈÖ¡§PCCA-06333 / ²Á³Ê¡§\1,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
M1 Downforce
M2 Sweets
M3 Younger Forevermore
ÉõÆþÆÃÅµ¡§¥È¥ì¥«1ËçÉõÆþ¡Ê½¸¹ç1¼ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í9¼ï ¹ç·×Á´10¼ï¡Ë
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×A(CD+Blu-ray)¡Û
ÉÊÈÖ¡§PCCA-06331 / ²Á³Ê¡§\3,630¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
M1 Downforce
M2 Sweets
Blu-ray¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡§
SUPER¡úDRAGON DRA FES 2023¡Ú2Éô¡Û8th Anniversary LIVE
¡¦BIG DIPPER / feat.UDANJI ICHIKAWA
¡¦ZEN-SHIN-ZEN-REI
¡¦Ooh! Ooh!
¡¦Honey Baby
¡¦SAWAGE!!!!
¡¦Bad Day
ÉõÆþÆÃÅµ¡§¥È¥ì¥«1ËçÉõÆþ¡Ê½¸¹ç1¼ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í9¼ï ¹ç·×Á´10¼ï¡Ë
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×B(CD+Blu-ray)¡Û
ÉÊÈÖ¡§PCCA-06332 / ²Á³Ê¡§\3,630¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
M1 Downforce
M2 Sweets
½é²óB
Blu-ray¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡§
SUPER¡úDRAGON DRA FES 2023¡Ú2Éô¡Û8th Anniversary LIVE
¡¦WILD BEAT
¡¦HACK MY CHOICE
¡¦Aim So High
¡¦GETSUYOUBI
¡¦ARIGATO
¡¦Bad Bitter Honey
ÉõÆþÆÃÅµ¡§¥È¥ì¥«1ËçÉõÆþ¡Ê½¸¹ç1¼ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í9¼ï ¹ç·×Á´10¼ï¡Ë
¡Ú¥·¥ç¥Ã¥×ÊÌÀèÃåÍ½ÌóÆÃÅµ¡Û
¡¦Amazon.co.jp¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±
¡¦¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¤ª¤è¤ÓTOWER miniÁ´Å¹¡¢¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡§¥È¥ì¥«¡Ê¥¿¥ï¥ì¥³ver / ¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í9¼ï¡¡½¸¹ç1¼ï)
¡¦Á´¹ñHMV/HMV&BOOKS online¡§¥È¥ì¥«¡ÊHMVver / ¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í9¼ï¡¡½¸¹ç1¼ï)
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥Á¥ã¡¼¥à¥ß¥Ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í¥é¥ó¥À¥àÁ´9¼ï
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥¯¥ê¥¢¥È¥ì¥«¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í¥é¥ó¥À¥àÁ´9¼ï
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯