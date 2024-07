サザンオールスターズが、最新曲「恋のブギウギナイト」のミュージック・ビデオを7月31日(水)23時に公式YouTubeチャンネルでプレミア公開する。「恋のブギウギナイト」は、昭和から平成初期に流行したディスコサウンドと令和のEDMサウンドを融合させた、サザンが令和の夏に送る“アツすぎる”ダンスナンバー。毎週水曜日22時から放送されているフジテレビ系ドラマ『新宿野戦病院』の主題歌としても人気を博している。

ライブ・イベント情報







<ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA>日程:2024年9月14日(土)・15日(日)/21日(土)・22日(日・祝)・23日(月・振休)会場:国営ひたち海浜公園(茨城県ひたちなか市)※出演日は9月23日(月・振休)となります。※チケットに関する詳細は「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA」公式サイトをご確認ください。http://rijfes.jp