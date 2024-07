¡Ö¥¢¥º¡¼¥ë¥ì¡¼¥ó¡×¤«¤é¡¢¡Ö¥ë¡¦¥Þ¥é¥ó Ãë¿²¹¥¤­¤Î¥é¥Ô¥Ì¡×¤¬1/4¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¹¥±¡¼¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÇÅÐ¾ì!!

ホビー通販「あみあみ」にて、「アズールレーン ル・マラン 昼寝好きのラピヌ 1/4 完成品フィギュア」の予約が受付中だ。

ホビー通販「あみあみ」にて、「アズールレーン ル・マラン 昼寝好きのラピヌ 1/4 完成品フィギュア」(36,850円 税込)の予約が受付中だ。

ル・マランちゃんと一緒にソファでゴロゴロしたい!!お昼寝したい!!

ミメヨイバニー第一弾!

“ル・マラン 昼寝好きのラピヌ”

細かい髪の毛や繊細な造形は1/4のビッグスケールならでは!

全指揮官を眠りにいざなう伏し目がちな瞳がかわいい。

きわどい所で押しつぶされてる饅頭もかわいい。





今回のアクリル台座はいつもと違う20mmの厚みでさらなる高級感を演出。

1/4でスケールながら、意外と収まりがよいル・マランちゃんはきっと貴方の近くで癒しになるはず!

商品の発売は2025年6月の予定。準備数に達し次第終了となることもあるので予約はお早めに。

【商品情報】

■アズールレーン ル・マラン 昼寝好きのラピヌ 1/4 完成品フィギュア[ミメヨイ]

価格:36,850円(税込)

スケール:1/4

サイズ:本体:横180mm 奥行180mm 高さ250mm(台座含む 展示時目安となります)、台座:直径180mm 厚み20mm

素材:PVC&ABS

JANコード:4580692150277

発売日:2025年6月未定

ブランド名:ミメヨイ

原作名:アズールレーン

キャラ名:ル・マラン

原型制作:jarel

制作協力:株式会社CREAME

彩色:星名詠美





<セット内容一覧>

フィギュア本体

アクリル専用台座





※画像は試作品を撮影したもの。実際の商品とは異なる場合あり。

※最新の情報・詳細は商品販売ページを確認。

※準備数に達した場合、販売を終了となる場合あり。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合あり。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合あり。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合あり。





(C)2017 Manjuu Co.,Ltd. & Yongshi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C)2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.

