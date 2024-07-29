ÇÏ½Ñ¤ÎÁí¹çÇÏ½ÑÃÄÂÎ¤ÇÆüËÜ¤¬Æ¼¥á¥À¥ë¡¡1932Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶â¤Î¡È¥Ð¥í¥ó¡ÉÀ¾ÃÝ°ì°ÊÍè92Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÇÏ½ÑÆüËÜÀª2¸ÄÌÜ¥á¥À¥ë³ÍÆÀ
¢¡¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦ÇÏ½Ñ Áí¹çÇÏ½ÑÃÄÂÎ¡Ê29 Æü¡¦¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æµÜÅÂ¡Ë
¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Âè4Æü¤Î29Æü¡¢ÇÏ½Ñ¤ÎÁí¹çÇÏ½ÑÃÄÂÎ¤ÇÂç´äµÁÌÀ¡Ê48¡Ë¡ánittoh¡¢¸ÍËÜ°ì¿¿¡Ê41¡Ë¡áÆüËÜÃæ±û¶¥ÇÏ²ñ¡¢ËÌÅçÎ´»°¡Ê38¡Ë¡¢ÅÄÃæÍø¹¬¡Ê39¡Ë¡á¤È¤â¤Ë¾èÇÏ¥¯¥é¥Ö¥¯¥ì¥¤¥ó¡á¤ÎÆüËÜ¤¬Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
ÇÏ½Ñ¤ÎÆüËÜÀª¤Ç¤Ï1932Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Î¾ã³²Èô±Û¸Ä¿Í¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿À¾ÃÝ°ì°ÊÍè¡¢92Ç¯¤Ö¤ê2¸ÄÌÜ¤Î¥á¥À¥ë¡£
ËÌÅç¤ÎÇÏ¤¬ÇÏÂÎ¸¡ºº¤ò¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤º¸ºÅÀ¤Ç5°Ì¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢Âå¤ï¤ê¤ËÅÄÃæ¤¬½Ð¾ì¤·¤¿ºÇ½ª¼ïÌÜ¤Î¾ã³²ÇÏ½Ñ¤ÇÄÉ¤¤¾å¤²¡¢3°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤À¡£