7月29日 発表

セガは、Colorful Paletteと共同開発したAndroid/iOS用ゲーム「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク」(プロジェクトセカイ)の最新情報などを届けるWEB番組「プロジェクトセカイ プロセカ放送局 #10」を配信し、話題の“新プロジェクト”に関する発表をはじめ、追加楽曲など各情報の発表がおこなわれた。

新プロジェクトとは、なんと「プロジェクトセカイ」の劇場アニメ化!

【プロジェクトセカイ プロセカ放送局 #10】

7月22日に突如、ティザービジュアルと共に発表された“新プロジェクト”だったが、その真相は、「プロジェクトセカイ」の劇場アニメ映画化決定という知らせだった。

劇場アニメ映画のタイトルは「劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク」で、公開は2025年1月17日を予定。制作は、3周年の際に公開されたダイジェストアニメーションも手掛けたP.A.WORKSが担当している。監督は畑 博之氏、脚本を米内山陽子氏、キャラクターデザイン/総作画監督を秋山有希氏が担当。

新ビジュアルと共に、映画のタイトルも発表となった

すでに公開済みのビジュアル

劇場版の企画立ち上げは2021年前半から始まっており、すでに3年も経過しているという。畑氏はボーカロイドが隙で、ゲームもプレイしていたのだという。初めて話を聞いた時は「(良い意味で)マジか……」と感じたという。

今回の番組では、劇場版のメインビジュアルを公開。物語の時間軸は学年が上がる前、舞台はゲームと同じく「シブヤ」、各「セカイ」で、ここを中心にストーリーも展開していく。

今作で登場するミクは、歌を届けたい人がいるが、その歌が届かないため、どうすれば届けられるのかを思い悩んでいのだという。このミクのセカイは一体どういったものなのだろうか……?

「プロジェクトセカイ」では、数多くの有名クリエイターによる書き下ろし楽曲が提供されているが、劇場版でも多くのボカロPに協力を仰ぎ、楽曲が制作されているのだという。さらに、来場特典もゲーム内外で用意されているという。

8月2日には全国の映画館で予告映像が解禁となり、9月27日に配信が予定されている「プロセカ放送局 出張版 in 4th Anniversary 感謝祭」において続報が発表される。9月に新規アニメ映像やキャラクターイラストを公開、12月には来場特典、劇場版主題歌情報などが公開される。

【特設サイト】

□「劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク」特設サイト

https://sh-anime.shochiku.co.jp/pjsekai-movie/

□「劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク」公式X

https://x.com/pjsekai_movie

「QUEEN」など6曲の追加楽曲情報を公開

今回は、6曲が順次追加される。

まずは、「ボカコレ2024冬TOP100」で1位を獲得した原口沙輔さんの楽曲「イガク」、駄菓子O型さんの「ボカコレ2024冬 ルーキー ランキング」での1位受賞曲「あちこちデートさん」、マツシタレオさんの「第22回楽曲コンテスト プロセカNEXT」の採用作品「彗星ノ銀河」が順次収録される。3曲とも、バーチャル・シンガーver.での収録となる。

「イガク」

「あちこちデートさん」

「彗星ノ銀河」

コンピアルバム「セカイノオト vol.1」に収録されていた、平田義久さんの書き下ろし楽曲「夏夜ノ唄」が収録となる。鏡音リンによるバーチャル・シンガーver.による収録。nikiさんの「WAVE」が、Vivid BAD SQUADの歌唱によるセカイver.とバーチャル・シンガーver.で収録される。そしてKanariaさんの「QUEEN」が、ワンダーランズ×ショウタイム歌唱のセカイver.と、バーチャル・シンガーver.が収録される。

「夏夜ノ唄」

「WAVE」

「QUEEN」

また、夏代孝明さんがMORE MORE JUMP!の楽曲を書き下ろしで提供することが明らかになった。

ゲーム関連情報を発表!!

8月17日よりVIRTUAL SINGERの「ワールドリンクイベント」を開催

【夏代孝明さん】

8月17日よりVIRTUAL SINGERの「ワールドリンクイベント」が開催される。スケジュールは、8月17日20時より巡音ルカ、8月19日20時より鏡音リン、8月21日20時よりMEIKO、8月23日20時より鏡音レン、8月25日20時よりKAITO、8月27日20時より初音ミクとなっている。

なお、バーチャル・シンガーのユニットイベント限定メンバーだが、アナザーカットを6人全員そろって視聴する場合は、「MV視聴」の6人編成でのみ可能となっているほか、今後の復刻登場はこれまでの5ユニットのユニイベ限定メンバーとは異なり、主に混合イベントやバーチャル・シンガー達がメインのイベントのガチャにて再登場する予定。

新たに3組のキズナランクを実装

新たに3組のキズナランクの組み合わせが追加される。追加されるのは以下の3組。

・望月穂波 & 花里みのり

・白石 杏 & 神代 類

・神代 類 & 朝比奈まふゆ

今月は難易度APPENDに4曲を追加

難易度APPENDに、「スイートマジック」、「少女レイ」、「88☆彡」、「カゲロウデイズ」が追加される。

また、次回アップデートの難易度APPENDにおいて、フルコンボ/ALL PERFECTすることで獲得できる「ライブマスター称号」、「ライブマスター 秘伝」、「ライブマスター 真・秘伝」が追加される予定となっている。

誕生日メンバーのバーチャルライブを開催

近日誕生日を迎えるメンバーを紹介。8月は、8月11日が星乃一歌の誕生日、8月27日が暁山瑞希の誕生日、8月31日が初音ミクの記念日となっている。同日にはバーチャルライブが開催され、参加することで限定称号を得ることができる。さらにバーチャルショップで「HAPPY BIRTHDAYガチャ」および「HAPPY ANNIVERSARYガチャ」が開催され、アイテムの販売が誕生日の0時より行なわれる。

ゲーム関連情報も盛りだくさん

4周年記念のリアルステージイベント「プロセカ感謝祭」の追加情報が明らかに

9月27日と9月28日に横浜GUNTAIで開催予定の4周年記念のリアルステージイベント「プロセカ感謝祭」。8月7日10時よりプレリザーブの抽選申し込みが開始となる。

また、国内だけでなく、台湾・香港・韓国でのライブビューイング実施が決定した。国内ライブビューイングは、7月29日よりプレリザーブ受付が開始となった。受付は、8月25日23時59分まで。

ノベルティに関する情報として、9月27日の前夜祭の来場者特典は「セカラジステッカー」となっている。9月28日の感謝祭の来場者特典は、全員に感謝祭オリジナルデザインの「チケットホルダー」が配布予定となっているほか、プレミア席の人には、さらに「アクリルバッチ」や感謝祭のビジュアルを使用した「ステッカー」、「ポストカード&カードスタンド」も用意されている。

「初音ミク マジカルミライ2024」に出展決定

福岡、東京、大阪で順次開催される「初音ミク マジカルミライ2024」に「プロジェクトセカイ」のブース出展が決定した。イベントの開催を記念した特別なイラストが展示されるほか、ノベルティの配布も実施される。

「セカイシンフォニー2024」事後物販を開催

「セカイシンフォニー2024」の事後物販が実施される。8月15日12時より9月15日23時59分まで。もちろん、一部会場完売商品の販売はない。

「一緒に作ろう!プロジェクトセカイ衣装デザインキャンペーン」の受賞作を発表

「第45回 一緒に作ろう!プロジェクトセカイ衣装デザインキャンペーン」の採用作品が発表となった。

今回のテーマは「ブルゾン」。女性用の採用作品は、wake!?さんの作品「fallin' fluff」。男性用の採用作品は、きのさんの作品「Monotone city」となった。

【女性用受賞作「fallin' fluff」】

wake!?さんの受賞コメント「この度は採用していただきありがとうございます! 今回の衣装は秋のお出かけ服を裏テーマに制作しました。ビックシルエットのボアブルゾンを軸に秋らしいイエローを散りばめ、秋のお出かけが楽しくなるような衣装になってます! 自分もようやく大好きな「プロジェクトセカイ」の一部になれたことがとても嬉しいです! 今から親戚家族友達に自慢して回ってきます!!」

【男性用受賞作「Monotone city」】

きのさんの受賞コメント「この度は採用して頂きありがとうございます! この衣装はブルゾンと制服を合わせた、サブカル系モノトーンコーデをイメージして制作しました。また、お馴染みのアバター(豆腐)さんを入れてクールに可愛くデザインしました。この衣装をキャラクター達に着て頂けること、本当に本当に嬉しいです! 実装される日を楽しみにしております」

また、佳作の受賞作も発表となった。女性用の佳作受賞作品は、無睡さんの作品「Street Mechanic Style」、AkaTenさんの作品「STREET PULSE」。男性用の佳作受賞作品は、@DinosaurOfTokyo-3さんの作品「SOARING BEATS」、くーぜさんの作品「龍.B.B.」の2作品。

現在、「第23回 一緒に作ろう!楽曲コンテストプロセカNEXT」と「第46回 一緒に作ろう!プロジェクトセカイ衣装デザインキャンペーン」の募集がそれぞれ行なわれている。「楽曲コンテストプロセカNEXT」のテーマは「ライブで盛り上がる曲」で、「プロジェクトセカイ衣装デザインキャンペーン」は「星」をモチーフにした衣装となっている。

関連グッズも多数発売

「プロジェクトセカイ」関連グッズも多数発売される。

(C) SEGA / (C) Colorful Palette Inc.

(C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net All rights reserved.