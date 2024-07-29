¥Ñ¥ê¸ÞÎØ ÂæÏÑÂåÉ½¡¢¥¢¡¼¥Á¥§¥ê¡¼¤ä¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¤ÇÇòÀ±¥¹¥¿¡¼¥È
¡Ê¥Ñ¥êÃæ±û¼Ò¡Ë¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ï29Æü¡¢³Æ¶¥µ»¤Ç»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÂæÏÑÂåÉ½¤Ï¥¢¡¼¥Á¥§¥ê¡¼¤ä¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¡¢½ÀÆ»¤ÎÁª¼ê¤¬¤½¤ì¤¾¤ì½éÀï¤ÇÇòÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¥¢¡¼¥Á¥§¥ê¡¼¤ÏÃË»ÒÃÄÂÎ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÎÓ»ÒæÆ¡¦ÅòÃÒîâ¡¦Â×±§¸®ÁÈ¤¬±Ñ¹ñ¤Ë6¨¡0¤Ç°µ¾¡¤·¤¿¡£¤³¤Î¸å¡¢½à¡¹·è¾¡¤ÇÃæ¹ñ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£ÂæÏÑ¤Ï¤³¤Î¼ïÌÜ¤Ç¡¢2021Ç¯¤ÎÅìµþÂç²ñ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£29ÆüÃæ¤Ë·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°ÃË»Ò¥Õ¥ë¡¼¥ì¸Ä¿Í¤Ç¤ÏÄÄ弈ÄÌ¤¬¥ì¥Ð¥Î¥ó¤ÎÁª¼ê¤Ë15¨¡13¤Ç¾¡¤Ã¤¿¡£¤À¤¬Â³¤¯2ÀïÌÜ¤Ç¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÁª¼ê¤Ë12¨¡15¤ÇÇÔ¤ì¡¢16¶¯¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿¡£
½ÀÆ»½÷»Ò57¥¥íµé¤Ë¤Ï¥³¥Þ¥Ä½÷»Ò½ÀÆ»Éô¡Ê¾®¾¾À½ºî½ê¡Ë½êÂ°¤ÎÏ¢ÄÁæ¹¤¬½Ð¾ì¡£½éÀï¤Ç¥·¥¨¥é¥ì¥ª¥Í¤ÎÁª¼ê¤Ë°ìËÜ¾¡¤Á¤·¤¿¤¬¡¢2ÀïÌÜ¤Ç¤Ï¥»¥ë¥Ó¥¢¤ÎÁª¼ê¤Ëµ»¤¢¤ê¤ò¼è¤é¤ì¡¢ÇÔÂà¤·¤¿¡£
¥Ü¥¯¥·¥ó¥°½÷»Ò60¥¥íµé¤Î吳»íµ·¤Ï¡¢2²óÀï¤ÎÁê¼ê¡Ê¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢ÂåÉ½¡Ë¤¬¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¸¡ºº¤ËÄÌ²á¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾å¤Ë¡¢¸áÁ°Ãæ¤Î·×ÎÌ¤Ë¤â¸½¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤áÉÔÀï¾¡¤È¤Ê¤ê¡¢½à¡¹·è¾¡¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÊÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë
¥¢¡¼¥Á¥§¥ê¡¼¤ÏÃË»ÒÃÄÂÎ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÎÓ»ÒæÆ¡¦ÅòÃÒîâ¡¦Â×±§¸®ÁÈ¤¬±Ñ¹ñ¤Ë6¨¡0¤Ç°µ¾¡¤·¤¿¡£¤³¤Î¸å¡¢½à¡¹·è¾¡¤ÇÃæ¹ñ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£ÂæÏÑ¤Ï¤³¤Î¼ïÌÜ¤Ç¡¢2021Ç¯¤ÎÅìµþÂç²ñ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£29ÆüÃæ¤Ë·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°ÃË»Ò¥Õ¥ë¡¼¥ì¸Ä¿Í¤Ç¤ÏÄÄ弈ÄÌ¤¬¥ì¥Ð¥Î¥ó¤ÎÁª¼ê¤Ë15¨¡13¤Ç¾¡¤Ã¤¿¡£¤À¤¬Â³¤¯2ÀïÌÜ¤Ç¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÁª¼ê¤Ë12¨¡15¤ÇÇÔ¤ì¡¢16¶¯¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¥Ü¥¯¥·¥ó¥°½÷»Ò60¥¥íµé¤Î吳»íµ·¤Ï¡¢2²óÀï¤ÎÁê¼ê¡Ê¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢ÂåÉ½¡Ë¤¬¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¸¡ºº¤ËÄÌ²á¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾å¤Ë¡¢¸áÁ°Ãæ¤Î·×ÎÌ¤Ë¤â¸½¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤áÉÔÀï¾¡¤È¤Ê¤ê¡¢½à¡¹·è¾¡¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÊÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë