ÂæÏÑµùÁ¥¤¬ÆüËÜ¤Î¸øÁ¥¤ËÙ½Êá¤µ¤ì¤ë ³°¸òÉô¡ÖÆüËÜ¤ÎÎÎ³¤Æâ¤Ç°ãË¡Áà¶È¡×
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡Ëµ¹ÍöÁ¥ÀÒ¤Î¤Ï¤¨ÆìµùÁ¥¡ÖÉÙ¿½¡×¤¬28Æü¸á¸å¡¢ÆüËÜ¤Î¸øÁ¥¤ËÙ½Êá¤µ¤ì¤¿¡£³°¸òÉô¡Ê³°Ì³¾Ê¡Ë¤Ï29Æü¡¢Æ±µùÁ¥¤ÏÆüËÜ¤ÎÎÎ³¤Æâ¤Ç°ãË¡Áà¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤òÍýÍ³¤ËÆüËÜ³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤Î¸øÁ¥¤«¤é¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£ÆüËÜÂ¦¤ËÂÐ¤·¡¢Á¥¼ç¤Ë¤è¤ëÃ´ÊÝ¶â¤ÎÇ¼ÉÕ´°Î»¸å¡¢Æ±Á¥¤È¾èÁÈ°÷¤òÂ®¤ä¤«¤Ë¼áÊü¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÇÀ¶ÈÉô¡ÊÇÀ¶È¾Ê¡Ëµù¶È½ð¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÂæÏÑÀÒ¤ÎÁ¥°÷8¿Í¤ò¾è¤»¤¿Æ±µùÁ¥¤Ï27ÆüÌë10»þ²á¤®¤ËËÌÅìÉô¡¦µ¹Íö¸©¤ÎÆîÊýß´µù¹Á¤ò½Ð¹Á¡£28Æü¸á¸å4»þ²á¤®¡¢ÁÉß´¤«¤é40¥«¥¤¥ê¡ÊÌó74¥¥í¡Ë¡¢ÂæÏÑÂ¦¤¬ÀßÄê¤¹¤ë»ÃÄê¼¹Ë¡Àþ¤ò5¥«¥¤¥ê¡ÊÌó9.3¥¥í¡Ë±Û¤¨¤¿ÃÏÅÀ¤ÇÆüËÜ¤Î¸øÁ¥¤«¤é¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¼õ¤±¤¿¡£ÆüËÜ¤Îµ¬Äê¤Ë¤è¤ê¡¢Á¥¼ç¤¬Ã´ÊÝ¶â150Ëü±ß¤òÇ¼ÉÕ¤¹¤ì¤Ð¡¢¾è°÷¤ÈÁ¥¤Ï¼áÊü¤µ¤ì¤ë¡£
³°¸òÉô¤Ï29Æü¡¢Ãæ±û¼Ò¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢ÃóÆü¿¦°÷¤«¤é¤ÎÊó¹ð¤Ë¤è¤ë¾ðÊó¤È¤·¤Æ¡¢Æ±µùÁ¥¤ÏÍ¿Æá¹ñÅç¤«¤é12¥«¥¤¥ê¡ÊÌó22.2¥¥í¡Ë¤ÎÎÎ³¤¤Ç°ãË¡Áà¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ò³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤Î¸øÁ¥¤Ë¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£Æ±Éô¤È¤·¤Æ³°¸ò¥ë¡¼¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜÂ¦¤«¤é¾õ¶·¤òÊ¹¤¼è¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢´Ø¿´¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÂæËÌÃóÆü·ÐºÑÊ¸²½ÂåÉ½½è¡ÊÂç»È´Û¤ËÁêÅö¡Ë¤ÈÂåÉ½½èÆáÇÆÊ¬½è¡ÊÎÎ»ö´Û¤ËÁêÅö¡Ë¤â¤½¤ì¤¾¤ìÆüËÜ¤Î³°Ì³¾Ê¤È³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤È¸ò¾Ä¤·¡¢Ã´ÊÝ¶âÇ¼ÉÕ¸å¤ÎÁá´ü¼áÊü¤òµá¤á¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
ÂæÏÑµùÁ¥¤¬ÆüËÜ¤ÇÅ¦È¯¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ïº£·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ2ÅÙÌÜ¡£5Æü¤Ë¤Ï´ðÎ´Á¥ÀÒ¤ÎµùÁ¥¡ÖÊ¡ÍÎ266¡×¤¬±âÈþÂçÅçÉÕ¶á¤Î³¤°è¤Ç¿å»ºÄ£¤Î¸øÁ¥¤ËÅ¦È¯¤µ¤ì¡¢ÆüËÜÂ¦¤«¤éÈ³¶â600Ëü6000±ß¤ò²Ê¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÊÍÌô¡è§¡¢¸â¶Õå¢¡¢²¦Ä«üª¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë
ÇÀ¶ÈÉô¡ÊÇÀ¶È¾Ê¡Ëµù¶È½ð¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÂæÏÑÀÒ¤ÎÁ¥°÷8¿Í¤ò¾è¤»¤¿Æ±µùÁ¥¤Ï27ÆüÌë10»þ²á¤®¤ËËÌÅìÉô¡¦µ¹Íö¸©¤ÎÆîÊýß´µù¹Á¤ò½Ð¹Á¡£28Æü¸á¸å4»þ²á¤®¡¢ÁÉß´¤«¤é40¥«¥¤¥ê¡ÊÌó74¥¥í¡Ë¡¢ÂæÏÑÂ¦¤¬ÀßÄê¤¹¤ë»ÃÄê¼¹Ë¡Àþ¤ò5¥«¥¤¥ê¡ÊÌó9.3¥¥í¡Ë±Û¤¨¤¿ÃÏÅÀ¤ÇÆüËÜ¤Î¸øÁ¥¤«¤é¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¼õ¤±¤¿¡£ÆüËÜ¤Îµ¬Äê¤Ë¤è¤ê¡¢Á¥¼ç¤¬Ã´ÊÝ¶â150Ëü±ß¤òÇ¼ÉÕ¤¹¤ì¤Ð¡¢¾è°÷¤ÈÁ¥¤Ï¼áÊü¤µ¤ì¤ë¡£
ÂæÏÑµùÁ¥¤¬ÆüËÜ¤ÇÅ¦È¯¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ïº£·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ2ÅÙÌÜ¡£5Æü¤Ë¤Ï´ðÎ´Á¥ÀÒ¤ÎµùÁ¥¡ÖÊ¡ÍÎ266¡×¤¬±âÈþÂçÅçÉÕ¶á¤Î³¤°è¤Ç¿å»ºÄ£¤Î¸øÁ¥¤ËÅ¦È¯¤µ¤ì¡¢ÆüËÜÂ¦¤«¤éÈ³¶â600Ëü6000±ß¤ò²Ê¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÊÍÌô¡è§¡¢¸â¶Õå¢¡¢²¦Ä«üª¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë