【モデルプレス=2024/07/29】現地時間7月26日から28日にかけて、アメリカ・ロサンゼルスのクリプト・ドットコム・アリーナにて行われた世界最大級のKカルチャーフェスティバル「KCON LA 2024」が開催された。ここでは、3日間の「M COUNTDOWN」の様子を写真とともにレポートする。スペシャルMCを俳優のロウンが務めたDAY1はP1Harmony(ピーワンハーモニー)のBTS(ビーティーエス)の「FIRE」カバーステージで開幕。Kep1erはStray Kids(ストレイキッズ)の楽曲をカバーし、トリはSHINee(シャイニー)のテミン(TAEMIN)が務めた。

◆DAY1

◆DAY2

◆DAY3

2年連続「MAMA AWARDS」のホストを務めたJEON SOMI(チョン・ソミ)がMCを務めたDAY2では、女優のパク・ミニョンもMCとして参加。ME:IがTWICE(トゥワイス)を、TWS(トゥアス)がユニットでJUNG KOOK(ジョングク)楽曲のカバーをそれぞれ披露。ENHYPEN(エンハイプン)がトリを務め、「DREAM STAGE」でファンと共演した。最終日となるDAY3はドラマ「涙の女王」でグローバルシンドロームを巻き起こした俳優のキム・スヒョンが登場。ZICO(ジコ)が「DREAM STAGE」でファンと共演したほか、ZEROBASEONE(ゼロベースワン)とSTAYC(ステイシー)がそれぞれカバーに挑戦。NCT 127(エヌシーティーイチニナナ)が大トリを務めた。「KCON」はK-POPショーで韓国型ライフスタイルを直接体験できるコンベンションを融合したフェスティバル。今回は現地時間26日から28日にかけて、クリプト・ドットコム・アリーナ、LAコンベンションセンター、ギルバート・リンゼイ・プラザの3会場で開催され、アーティストごとの舞台が楽しめる「KCON STAGE」とアーティストと近くで会って一緒にコミュニケーションをとり楽しむ「MEET&GREET」、実力のあるルーキーたちに会える「SHOWCASE」も実施された。(modelpress編集部)【DAY1】BIBI/BOYNEXTDOOR/INI/Kep1er/P1Harmony/TAEMIN【DAY2】ENHYPEN/god/JO YURI/ME:I/NMIXX/TWS【DAY3】JEON SOMI/NCT 127/STAYC/ZEROBASEONE/ZICO など<Opening Perf:P1Harmony>FIRE(BTS)<ZEROBASEONE>CRUSHSWEATSPECIAL APPEARANCE<Kep1er>WA DA DALVLYBack to the City<BIBI>Bam Yang GangSugar RushVengeance<INI>LOUDLEGIT(DB ver)FANFARE<Special Stage:Kep1er>Back Door(Stray Kids)<BOYNEXTDOOR>One and OnlyEarth, Wind&FireBut Sometimes<P1Harmony>Everybody ClapKillin’ ItBack Down<TAEMIN>GuiltyBlack RoseDREAM STAGE MOVECriminal<Opening Perf:NMIXX>DASH<TWS>If I’m S, Can You Be My N?Double Takeplot twist<ME:I>Hi-FiveClick<JO YURI>Love Shhh!Cruel Summer(Taylor Swift)<DREAM STAGE:ENHYPEN>Sweet Venom<P1Harmony>Doom Du DoomJUMP<Special Stage:TWSユニット(SHINYU, DOHOON, JHOON)>3D(Jung Kook)<NMIXX>DICERun For RosesLove Me Like This<god>RoadLieSky Blue BalloonOne Candle<Special Stage:ME:I>SET ME FREE(TWICE)<ENHYPEN>XO(Only If You Say Yes)Bite MeFatal TroublePolaroid LoveParanormal<Perf:NCT 127>Kick It<TWS>plot twist<ME:I>Hi-Five<STAYC>ASAPCheeky Icy Thang<INI>LOUDLEGIT<BIBI&HYOLYN>BIBI:VengeanceHYOLYN:So What<ZEROBASEONE>Feel the POPIn Bloom<JEON SOMI>Fast ForwardDUMB DUMBThe Way<ZICO>SPOT!(feat. JENNIE)DREAM STAGE:New thing(Prod. ZICO)Any Song<Special Stage:ZEROBASEONE>Psycho(Red Velvet)<Special Stage:STAYC>Queencard((G)I-DLE)<NCT 127>WalkLemonade2 BaddiesFact Check【Not Sponsored 記事】