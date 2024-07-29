【「KCON LA 2024」写真特集】テミン・NCT 127・ENHYPEN・INI・Kep1erらLAに豪華集結 レジェンドカバーも続々
【モデルプレス＝2024/07/29】現地時間7月26日から28日にかけて、アメリカ・ロサンゼルスのクリプト・ドットコム・アリーナにて行われた世界最大級のKカルチャーフェスティバル「KCON LA 2024」が開催された。ここでは、3日間の「M COUNTDOWN」の様子を写真とともにレポートする。
【写真】SHINeeテミン、タンクトップ姿で際立つ肉体美
スペシャルMCを俳優のロウンが務めたDAY1はP1Harmony（ピーワンハーモニー）のBTS（ビーティーエス）の「FIRE」カバーステージで開幕。Kep1erはStray Kids（ストレイキッズ）の楽曲をカバーし、トリはSHINee（シャイニー）のテミン（TAEMIN）が務めた。
2年連続「MAMA AWARDS」のホストを務めたJEON SOMI（チョン・ソミ）がMCを務めたDAY2では、女優のパク・ミニョンもMCとして参加。ME:IがTWICE（トゥワイス）を、TWS（トゥアス）がユニットでJUNG KOOK（ジョングク）楽曲のカバーをそれぞれ披露。ENHYPEN（エンハイプン）がトリを務め、「DREAM STAGE」でファンと共演した。
最終日となるDAY3はドラマ「涙の女王」でグローバルシンドロームを巻き起こした俳優のキム・スヒョンが登場。ZICO（ジコ）が「DREAM STAGE」でファンと共演したほか、ZEROBASEONE（ゼロベースワン）とSTAYC（ステイシー）がそれぞれカバーに挑戦。NCT 127（エヌシーティーイチニナナ）が大トリを務めた。
「KCON」はK-POPショーで韓国型ライフスタイルを直接体験できるコンベンションを融合したフェスティバル。今回は現地時間26日から28日にかけて、クリプト・ドットコム・アリーナ、LAコンベンションセンター、ギルバート・リンゼイ・プラザの3会場で開催され、アーティストごとの舞台が楽しめる「KCON STAGE」とアーティストと近くで会って一緒にコミュニケーションをとり楽しむ「MEET＆GREET」、実力のあるルーキーたちに会える「SHOWCASE」も実施された。（modelpress編集部）
【DAY1】BIBI／BOYNEXTDOOR／INI／Kep1er／P1Harmony／TAEMIN
【DAY2】ENHYPEN／god／JO YURI／ME:I／NMIXX／TWS
【DAY3】JEON SOMI／NCT 127／STAYC／ZEROBASEONE／ZICO など
＜Opening Perf：P1Harmony＞
FIRE（BTS）
＜ZEROBASEONE＞
CRUSH
SWEAT
SPECIAL APPEARANCE
＜Kep1er＞
WA DA DA
LVLY
Back to the City
＜BIBI＞
Bam Yang Gang
Sugar Rush
Vengeance
＜INI＞
LOUD
LEGIT（DB ver）
FANFARE
＜Special Stage：Kep1er＞
Back Door（Stray Kids）
＜BOYNEXTDOOR＞
One and Only
Earth, Wind＆Fire
But Sometimes
＜P1Harmony＞
Everybody Clap
Killin’ It
Back Down
＜TAEMIN＞
Guilty
Black Rose
DREAM STAGE MOVE
Criminal
＜Opening Perf：NMIXX＞
DASH
＜TWS＞
If I’m S, Can You Be My N?
Double Take
plot twist
＜ME:I＞
Hi-Five
Click
＜JO YURI＞
Love Shhh！
Cruel Summer（Taylor Swift）
＜DREAM STAGE：ENHYPEN＞
Sweet Venom
＜P1Harmony＞
Doom Du Doom
JUMP
＜Special Stage：TWSユニット（SHINYU, DOHOON, JHOON）＞
3D（Jung Kook）
＜NMIXX＞
DICE
Run For Roses
Love Me Like This
＜god＞
Road
Lie
Sky Blue Balloon
One Candle
＜Special Stage：ME:I＞
SET ME FREE（TWICE）
＜ENHYPEN＞
XO（Only If You Say Yes）
Bite Me
Fatal Trouble
Polaroid Love
Paranormal
＜Perf：NCT 127＞
Kick It
＜TWS＞
plot twist
＜ME:I＞
Hi-Five
＜STAYC＞
ASAP
Cheeky Icy Thang
＜INI＞
LOUD
LEGIT
＜BIBI＆HYOLYN＞
BIBI：Vengeance
HYOLYN：So What
＜ZEROBASEONE＞
Feel the POP
In Bloom
＜JEON SOMI＞
Fast Forward
DUMB DUMB
The Way
＜ZICO＞
SPOT！（feat. JENNIE）
DREAM STAGE：New thing（Prod. ZICO）
Any Song
＜Special Stage：ZEROBASEONE＞
Psycho（Red Velvet）
＜Special Stage：STAYC＞
Queencard（(G)I-DLE）
＜NCT 127＞
Walk
Lemonade
2 Baddies
Fact Check
【Not Sponsored 記事】
【写真】SHINeeテミン、タンクトップ姿で際立つ肉体美
◆「KCON LA 2024」に豪華集結
スペシャルMCを俳優のロウンが務めたDAY1はP1Harmony（ピーワンハーモニー）のBTS（ビーティーエス）の「FIRE」カバーステージで開幕。Kep1erはStray Kids（ストレイキッズ）の楽曲をカバーし、トリはSHINee（シャイニー）のテミン（TAEMIN）が務めた。
最終日となるDAY3はドラマ「涙の女王」でグローバルシンドロームを巻き起こした俳優のキム・スヒョンが登場。ZICO（ジコ）が「DREAM STAGE」でファンと共演したほか、ZEROBASEONE（ゼロベースワン）とSTAYC（ステイシー）がそれぞれカバーに挑戦。NCT 127（エヌシーティーイチニナナ）が大トリを務めた。
◆「KCON」ロサンゼルスで開催
「KCON」はK-POPショーで韓国型ライフスタイルを直接体験できるコンベンションを融合したフェスティバル。今回は現地時間26日から28日にかけて、クリプト・ドットコム・アリーナ、LAコンベンションセンター、ギルバート・リンゼイ・プラザの3会場で開催され、アーティストごとの舞台が楽しめる「KCON STAGE」とアーティストと近くで会って一緒にコミュニケーションをとり楽しむ「MEET＆GREET」、実力のあるルーキーたちに会える「SHOWCASE」も実施された。（modelpress編集部）
◆「KCON LA 2024 M COUNTDOWN」出演アーティスト
【DAY1】BIBI／BOYNEXTDOOR／INI／Kep1er／P1Harmony／TAEMIN
【DAY2】ENHYPEN／god／JO YURI／ME:I／NMIXX／TWS
【DAY3】JEON SOMI／NCT 127／STAYC／ZEROBASEONE／ZICO など
◆「KCON LA 2024 M COUNTDOWN」セットリスト
◆DAY1
＜Opening Perf：P1Harmony＞
FIRE（BTS）
＜ZEROBASEONE＞
CRUSH
SWEAT
SPECIAL APPEARANCE
＜Kep1er＞
WA DA DA
LVLY
Back to the City
＜BIBI＞
Bam Yang Gang
Sugar Rush
Vengeance
＜INI＞
LOUD
LEGIT（DB ver）
FANFARE
＜Special Stage：Kep1er＞
Back Door（Stray Kids）
＜BOYNEXTDOOR＞
One and Only
Earth, Wind＆Fire
But Sometimes
＜P1Harmony＞
Everybody Clap
Killin’ It
Back Down
＜TAEMIN＞
Guilty
Black Rose
DREAM STAGE MOVE
Criminal
◆DAY2
＜Opening Perf：NMIXX＞
DASH
＜TWS＞
If I’m S, Can You Be My N?
Double Take
plot twist
＜ME:I＞
Hi-Five
Click
＜JO YURI＞
Love Shhh！
Cruel Summer（Taylor Swift）
＜DREAM STAGE：ENHYPEN＞
Sweet Venom
＜P1Harmony＞
Doom Du Doom
JUMP
＜Special Stage：TWSユニット（SHINYU, DOHOON, JHOON）＞
3D（Jung Kook）
＜NMIXX＞
DICE
Run For Roses
Love Me Like This
＜god＞
Road
Lie
Sky Blue Balloon
One Candle
＜Special Stage：ME:I＞
SET ME FREE（TWICE）
＜ENHYPEN＞
XO（Only If You Say Yes）
Bite Me
Fatal Trouble
Polaroid Love
Paranormal
◆DAY3
＜Perf：NCT 127＞
Kick It
＜TWS＞
plot twist
＜ME:I＞
Hi-Five
＜STAYC＞
ASAP
Cheeky Icy Thang
＜INI＞
LOUD
LEGIT
＜BIBI＆HYOLYN＞
BIBI：Vengeance
HYOLYN：So What
＜ZEROBASEONE＞
Feel the POP
In Bloom
＜JEON SOMI＞
Fast Forward
DUMB DUMB
The Way
＜ZICO＞
SPOT！（feat. JENNIE）
DREAM STAGE：New thing（Prod. ZICO）
Any Song
＜Special Stage：ZEROBASEONE＞
Psycho（Red Velvet）
＜Special Stage：STAYC＞
Queencard（(G)I-DLE）
＜NCT 127＞
Walk
Lemonade
2 Baddies
Fact Check
【Not Sponsored 記事】