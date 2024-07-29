¼óÁê¡¢Ë¢À¹¤ÎÍ¢½Ð³ÈÂç¤Ë´üÂÔ¡¡ÉáµÚÃÄÂÎ¤Ë¡Öµ»Ç½·Ñ¾µ¤ò¡×
¡¡´ßÅÄÊ¸Íº¼óÁê¤Ï29Æü¡¢²ÆìÆÃ»º¤Î¾øÎ±¼ò¡¢Ë¢À¹¤ÎÉáµÚ¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖË¢À¹¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¶¨²ñ¡×¤Î¿·³À¾¡¿®Ì¾ÍÀ²ñÄ¹¤È´±Å¡¤ÇÌÌ²ñ¤·¡¢Ë¢À¹¤ä²ÆìÎÁÍý¤òÂ£Äè¤µ¤ì¤¿¡£¿·³À»á¤¬¡Ö²Æì¤Î´ð´´»º¶È¤Ç¤¢¤ëË¢À¹¤òÀ¤³¦¤Ë¹¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¼óÁê¤Ï¡ÖË¢À¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÆüËÜ»º¼òÎà¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤Î¹¤¬¤ê¤äÅÁÅýµ»Ç½¤Î·Ñ¾µ¡¢Í¢½Ð³ÈÂç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·³À»á¤Ï¡¢¼óÁê¤¬¤³¤ÎÆü¡¢67ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¼êË¥¤¤¤ÎÎ°µå¼ê¤Þ¤ê¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¼óÁê¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£