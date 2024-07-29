»³·Á¡¦½©ÅÄÂç±«¡¢»à¼Ô4¿Í¤Ë¡¡30Æü¤Ë¤«¤±ºÆ¤ÓÂç±«¡¢ÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¤ò
¡¡½©ÅÄ¸©¤Ï29Æü¡¢Æ±¸©Í³ÍøËÜÁñ»Ô¤Î²ÏÀîÉß¤Ç¡¢ÃËÀ¤Î°äÂÎ¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡£¸©¤ÎËÉºÒ¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤¬°ÂÈÝÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂçÀç»Ô¤ÎÃËÀ¡Ê42¡Ë¤Î¼Ö¤ò¶á¤¯¤ÇÈ¯¸«¤·¡¢¼þÊÕ¤òÁÜº÷¤·¤¿¤È¤³¤í°äÂÎ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÃËÀ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ´ØÏ¢¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁë¥¬¥é¥¹¤¬³ä¤ì¡¢ÅÚº½¤äÎ®ÌÚ¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤À²È
¡¡µÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤È¤Ê¤Ã¤¿»³·Á¸©¤È½©ÅÄ¸©¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢»³·Á¸©¿·¾±»Ô¤ÇÃËÀ·Ù»¡´±2¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢½©ÅÄ»Ô¤ÎÍºÊªÀî¤ÇÃËÀ1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»à¼Ô¤Ï·×4¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢30Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÄãµ¤°µ¤ÎÄÌ²á¤äÇß±«Á°Àþ¤ÎÆî²¼¤ËÈ¼¤¤¡¢ÅìËÌ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤äËÌ³¤Æ»¡¢ËÌÎ¦¤ÇºÆ¤ÓÂç±«¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¡£ÅìËÌ¤ÏÃÏÈ×¤¬´Ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ê¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤Ë·Ù²ü¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡30Æü¸áÁ°6»þ¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë±«ÎÌ¤Ï¡¢Â¿¤¤¤È¤³¤í¤ÇÅìËÌ¡¢ËÌÎ¦120¥ß¥ê¢¦ËÌ³¤Æ»100¥ß¥ê¡£¡ÚÅçÂÞÂÀÊå¡Û