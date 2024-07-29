SUPER EIGHTが「超未来音楽戦士SUPER EIGHT」に
SUPER EIGHTが、7月31日に発売する最新アルバム『SUPER EIGHT』のコンセプトでもある、「1000年後の未来から来たSUPER HERO」を映像化したコンセプトMOVIE「超未来音楽戦士SUPER EIGHT」が完成した。
本映像では、アルバムの収録内容をはじめ、ビジュアルなど「SUPER EIGHT＝SUPER HERO」という設定を基に制作をスタートさせたという本作のコンセプトを、まるで彼らが特撮ヒーローになったかのようなアクションをメインとしたドラマ仕立ての映像として表現している。
さらに、初回限定「SUPER」盤には、音声コンテンツ “大山田presents 「えい！っと20年を振り返らナイト」”、初回限定「HERO」盤には、こちらも音声コンテンツ “ヨコヒナpresents 「負けへんで」”がそれぞれ特典付与されることも決定した。
『SUPER EIGHT』
予約・詳細：https://SUPEREIGHT.lnk.to/SUPER_EIGHT
・初回限定「SUPER」盤
CD+ Blu-ray /DVD 税込価格 ￥4,800 / LCCA-6136〜6137 (Blu-ray) / LCCA-6138〜6139 (DVD)
・初回限定「HERO」盤
CD+ Blu-ray /DVD 税込価格 ￥4,600 / LCCA-6140〜6141 (Blu-ray) / LCCA-6142〜6143 (DVD)
・通常盤：CD
税込価格￥3,300 / LCCA-6144
・通販限定「EIGHT」盤
CD+GOODS 税込価格 ￥8,800 / LCNC-0074
収録内容
【初回限定「SUPER」盤】
仕様形態：透明スリーブ・デジパック仕様、トールケース、網代フォトブック48P、ポスター型歌詞カード
▼CD収録曲
・全盤共通
01.「Overture -SUPER∞THEME-」 (作曲：蔦谷好位置 編曲：蔦谷好位置/永澤和真)
02.「カカッテコーゼ」 (作詞：空谷泉身 作曲：蔦谷好位置 編曲：蔦谷好位置/永澤和真)
03.「未完成」 (作詞：阿部清流 作曲：南無阿部陀仏 編曲：Peach)
04.「なんだかThat’s 青春！」 (作詞・作曲：つんく 編曲：鈴木俊介)
05.「HAPPY」 (作詞：Pecori 作曲・編曲：MONJOE/SHUN)
06.「ハリケーンベイベ」 (作詞・作曲・編曲：岡村靖幸)
07.「オオカミと彗星」 (作詞・作曲：LEO 編曲：Peach)
08.「Interlude -several nights-」 (作曲・編曲：蔦谷好位置)
09.「鍵」 (作詞：asmi 作曲：asmi/Yuta Hashimoto 編曲：Yuta Hashimoto)
10.「アンスロポス」 (作詞・作曲：キタニタツヤ 編曲：Diz)
11.「音楽が聴こえている」 (作詞：上中丈弥 (THEイナズマ戦隊) 作曲：久保裕行 (THEイナズマ戦隊) 編曲：Peach)
12.「喝采」 (作詞：栗原暁 (Jazzin’park)作曲：久保田真悟 (Jazzin’park)/栗原暁 (Jazzin’park)編曲：久保田真悟(Jazzin’park))
13.「群青の風」 (作詞・作曲：山内総一郎（フジファブリック）編曲：桑田健吾)
14.「Eighdays」 (作詞・作曲：片岡健太 (sumika) 編曲：宮田‘レフティ’リョウ)
15.「次回予告」
・「通常盤」ボーナストラック
16.「オモイダマjam with東京スカパラダイスオーケストラ」
（作詞：松原さらり 作曲：南田健吾 編曲：東京スカパラダイスオーケストラHorn arranged by北原雅彦）
17.「“超”勝手に仕上がれ」 （作詞：オカモトショウ 作曲：オカモトショウ/オカモトコウキ 編曲：OKAMOTO’S）
▼Blu-ray / DVD収録内容
・「大山田presents ヨコさんヒナさん高尾山中膝栗毛」
・「SUPER EIGHT爆誕ものがたり」
▼「SUPER EIGHTアプリ」特典
・「超未来音楽戦士 SUPER EIGHT」(映像コンテンツ)
・「大山田presents 『えい！っと20年を振り返らナイト』」(音声コンテンツ)
【初回限定「HERO」盤】
仕様形態：ワンピースBOX・デジパック仕様、歌詞フォトブック48P
▼CD収録曲
※初回限定「SUPER」盤の収録内容と同一
▼Blu-ray / DVD収録内容
・「ヨコヒナpresents "滝汗ダラダラ！文句タラタラ！" 大山田20年目のバラエティ修行 略して〇〇！！」
・「抱腹絶倒！メンバープレゼン企画会議」
▼「SUPER EIGHTアプリ」特典
・「超未来音楽戦士 SUPER EIGHT」(映像コンテンツ)
・「ヨコヒナpresents 『負けへんで』」(音声コンテンツ)
【通常盤】
仕様形態：ジュエルケース、歌詞ブックレット24P
▼CD収録曲
※初回限定「SUPER」盤の収録内容＋ボーナストラック収録（※後日発表）
▼「SUPER EIGHTアプリ」特典
・「超未来音楽戦士 SUPER EIGHT」(映像コンテンツ)
・「ヨコヒナpresents 『負けへんで』」(音声コンテンツ)
【通販限定「EIGHT」盤】
仕様形態：SUPER BOX仕様、A4サイズ、デジパック、ポスター型歌詞カード、ハードカバー写真集「SUPER∞」（60P）、SUPER EIGHTオリジナルグッズ（オリジナルアクリルスタンド / ピンバッジ）同梱
▼CD収録曲
※初回限定「SUPER」盤の収録内容と同一