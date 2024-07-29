¶ËÇöÁÇºà¤òÀÞ¤ê»æ¤Î¤è¤¦¤ËÀÞ¤ë¡ª ¥¹¥Þ¥Û¤ËÅ½¤é¤Ê¤¤ÊÝ¸î¥Õ¥£¥ë¥à¥±¡¼¥¹¡Ö¥¹¥Þ¥Ï¥é¡×
¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ó¥Ã¥È¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ËÅ½¤é¤Ê¤¤ÊÝ¸î¥Õ¥£¥ë¥à¥±¡¼¥¹¡Ö¥¹¥Þ¥Ï¥é¡×¤ò¡¢Æ±¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖNeU:P01Y¡Ê¥Î¥¤¥Ý¥ê¡Ë¡×¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£2ËçÆþ¤ê¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï2970±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£
Æ±À½ÉÊ¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ËÄ¾ÀÜÅ½¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÁõÃå²ÄÇ½¤ÊÆ©ÌÀ¥¯¥ê¥¢¤ÎÊÝ¸î¥Õ¥£¥ë¥à¥±¡¼¥¹¤Ç¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À®·Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÊýË¡¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤òÊÝ¸î¤¹¤ëÊýË¡¤ò¹Í¤¨¤¿·ë²Ì¡¢ÃÂÀ¸¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¡ü¤³¤Îµ»ö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
ÊÝ¸î¥Õ¥£¥ë¥à¤Ç¥±¡¼¥¹¤ò¾Ý¤ë¤Î¤¬»Â¿·¡ª ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬ÂÑ²Ù½ÅÀÇ½¤¬¤É¤ì¤Û¤É¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤Þ¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¥Ç¥£¤ÎiPhone¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç»¤¤¿§¤ÎÉÕ¤¤¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ê¤é¸ÄÀ¤ò¼çÄ¥¤Ç¤¤ÆÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
0.2mm¤ÎºÇÇöPETÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢½Å¤µ¤ÏÌó8g¤Î·ÚÎÌÀß·×¡£ÀÞ¤ê»æ¤Î¤è¤¦¤ËÀÞ¤ë¤³¤È¤Ç¼è¤ê³°¤·¤¬´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¡¢¥¹¥Þ¥ÛÁ´ÂÎ¤òÊ¤¤Ã¤Æ¡¢½ý¤ä±ø¤ì¤òËÉ»ß¤·¤Þ¤¹¡£
¥Í¥Ã¥¯¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤âÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤â¼ýÇ¼¤Ç¤¤Þ¤¹¡£MagSafe¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤â²ÄÇ½¡£
ÂÐ±þ¥â¥Ç¥ë¡§iPhone 15¡¿15 Pro¡¿15 Pro Max
¸¶»º¹ñ¡§ÆüËÜ