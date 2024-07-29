¡ÖË½ÎÏ¤äµÔÂÔ¤¬Æü¾ïÃãÈÓ»ö¡×È¬²¦»Ò¡¦Âì»³ÉÂ±¡¤Î¡È¤ª¤¾¤Þ¤·¤¤¼ÂÂÖ¡É¤¬ÌÀ¤ë¤ß¤Ë¡Ä¹âµé¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤ò¾è¤ê²ó¤¹±¡Ä¹¤Î¡ÈÈ¿±þ¡É¤È¤Ï
¡Ò¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï»¦¤µ¤ì¤ë¡Ä¤É¤¦¤«½õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×Áê¼¡¤°´µ¼Ô¤Î¡È»àË´Âà±¡¡É¤ÏNHK¤¬¥¹¥¯¡¼¥×¤·¤¿¸å¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡Åìµþ¡¦È¬²¦»Ò»Ô¤Ë¤¢¤ëÌ±´Ö¤ÎÀº¿À²ÊÉÂ±¡¡¦Âì»³ÉÂ±¡¡£Àº¿À²Ê¤Î¤Û¤«¤ËÆâ²Ê¤âÊ»Àß¤·¡¢¿Í¹©Æ©ÀÏ¼£ÎÅ¤Ê¤É¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Àº¿À¼À´µ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¿Õ¼À´µ¤Ê¤É¤òÊú¤¨¤ë¹çÊ»¾É¤Î´µ¼Ô¤¬Â¾¤ÎÉÂ±¡¤«¤é¤âÁ÷¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¥Ù¥Ã¥É¤Ë¿²¤¿¤¤ê¤Î¹âÎð´µ¼Ô¤ò´Ç¸î»Õ¤é¤¬ÌäÅúÌµÍÑ¤Ç²¥¤ë¡¢Ã¡¤¯¡¢¤Ä¤Í¤ë¡¢½³¤ë¡£Ë½ÎÏ¤äµÔÂÔ¤¬Æü¾ïÃãÈÓ»ö¡£¥Ù¥Ã¥É¤ËÇû¤êÉÕ¤±¤ë¿ÈÂÎ¹´¶Ø¤âÆü¾ï²½¡£Æþ¼ê¤·¤¿»ñÎÁ¤ÇÆþ±¡´µ¼Ô¤ÎÌó8³ä¤¬»àË´¤·¤ÆÂà±¡¡£¤¤¤Ã¤¿¤óÆþ±¡¤¹¤ë¤È»àË´¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¤ÏÂà±¡¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ª¤¾¤Þ¤·¤¤¼ÂÂÖ¡¢¡È»àË´Âà±¡¡É¤Î¸½¼Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢NHK-E¥Æ¥ì¡¦6·î29ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖETVÆÃ½¸ »àË´Âà±¡ ¤µ¤é¤Ê¤ë°Ç¡×¤¬Â³Êó¤·¤¿¡£¡ÊÁ´2²ó¤Î2²óÌÜ¡¿Á°ÊÔ¤òÆÉ¤à¡Ë
¡Ú²èÁü¡Û¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤ò±¿Å¾¤¹¤ë±¡Ä¹¤òÄ¾·â¤¹¤ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡ÊETV¡Ö»àË´Âà±¡ ¤µ¤é¤Ê¤ë°Ç¡×¤è¤ê¡Ë
»àË´¿ÇÃÇ½ñ¡£Ä«ÁÒ±¡Ä¹¤Î»Ø¼¨¤Ç¡ÖµÞÀ¿´¶Ú¹¼ºÉ¡×¤È¤¤¤¦¿ÇÃÇÌ¾¤Ë¡ÊETV¡Ö»àË´Âà±¡ ¤µ¤é¤Ê¤ë°Ç¡×¤è¤ê¡Ë
¢¡ ¢¡ ¢¡
¡Ö¤ª¶â¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£¤ª¶â¼è¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¡×
¡¡±¡Ä¹¤¬Î¨Àè¤¹¤ë´µ¼Ô¤Ø¤Î²á¾ê¤Ê°åÎÅ¹Ô°Ù¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡ÖÇ»¸ü¼£ÎÅ¡×¤È¤¤¤¦±£¸ì¤Ç¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡Ö1B¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡ÖÇ»¸ü¼£ÎÅ¡×ÍÑ¤ÎÉÂ¼¼¤Î±ÇÁü¤â½Ð¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö±¡Ä¹¤¬¡Ø1B±¿¤Ù¡Ù¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢ICU¤ß¤¿¤¤¤Ë¿Í¹©¸ÆµÛ´ï¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢Ç»¸ü¤Ê¼£ÎÅ¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤ä¤ì¤Ð¤ª¶â¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£¤ª¶â¼è¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¡£¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Ç»¸ü¼£ÎÅ¤¹¤ë¤ó¤À¤«¤é¡×¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¾Ú¸À¤·¤¿¡£
¡¡²á¾ê°åÎÅ¡¢Ç»¸ü¼£ÎÅ¡Ä¡Ä¡£¤¹¤Ù¤Æ¡Ö¥«¥Í¡×¤¬¤é¤ß¤À¡£Âè2ÃÆ¤Ï¡ÖÄ«ÁÒ±¡Ä¹¤È¥«¥Í¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂè1ÃÆ°Ê¾å¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÇÊó¤¸¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡°åÎÅµ¡´Ø¤Ï¿ÇÎÅÊó½·¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¤Ç¼ýÆþ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÈÌÅª¤ËÀº¿À²Ê¤Î°åÎÅ¹Ô°Ù¤ÎÉ¾²Á¤Ï¿ÇÎÅÊó½·¾å¤ÇÆâ²Ê¤ä³°²Ê¤Ê¤É¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤«¤Ê¤êÄã¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿ÌÌ¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦¤È°Õ¼±¤·¤Æ²Ô¤´¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤«¡£Âì»³ÉÂ±¡¤Ç¡ÖÇ»¸ü¼£ÎÅ¡×¤·¤Æ¤¤¤¿¼ÂÂÖ¤¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¸ý¤«¤é¸ì¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÌôºÞ¤Ê¤É¤¬ÅêÍ¿¤µ¤ì¤Æ¡ÖÇ»¸ü¤Ê¼£ÎÅ¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ì¤Ð¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢¼ýÆþ¤¬Áý¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¡£¤À¤¬¡¢°åÎÅ¹Ô°Ù¤È¤·¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ê¼£ÎÅ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÅö½é¤ÏÏÃ¤¬¤Ç¤¤¿´µ¼Ô¤¬²ñÏÃ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢°Õ¼±¤¬º®Âù¤·¤¿¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿°åÎÅ¹Ô°Ù¤ò±¡Ä¹¤¬Î¨Àè¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ¿ÏÇ¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï´Ø·¸¼Ô¤Î¾Ú¸À¤ò¸µ¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä«ÁÒ½Å±ä±¡Ä¹¤Ë¤Ïº£²ó¤È»÷¤¿»ö·ï¤ÇÊóÆ»¤µ¤ì¤¿²áµî¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£2001Ç¯¤Ë¤Ï¤ª¤è¤½40¿Í¤¬ÉÔ¿³»à¤ò¤È¤²¤¿ºë¶Ì¸©¤ÎÄ«ÁÒÉÂ±¡¤Î±¡Ä¹¤À¤Ã¤¿¡£´µ¼Ô¤Î¿ÈÂÎ¤ò°ãË¡¤Ë¹´Â«¡£²á¾ê¤Ê±ÉÍÜÅÀÅ©¤Ê¤ÉÉÔÉ¬Í×¤Ê¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤¤¡¢¿ÇÎÅÊó½·¤òÉÔÀµÀÁµá¤·¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¡£Ä«ÁÒÉÂ±¡¤Ï»ö¼Â¾åÇÑ±¡¤Ë¡£±¡Ä¹¤ÏÊÝ¸±°å¤Î»ñ³Ê¤ò¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÊÝ¸±°å¤Î»ñ³Ê¤òºÆ¼èÆÀ¡£5Ç¯Á°¤ËÉã¿Æ¤Î»à¸å¤ËÂì»³ÉÂ±¡¤Î±¡Ä¹¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
¹âµé¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤ò¾è¤ê²ó¤¹±¡Ä¹¤Î¡È¼ýÆþ¡É
¡¡°µ´¬¤Ï¼èºàÈÉ¤¬Æþ¼ê¤·¤¿¡Ö¸·Èë¡×¤Èµ¤µ¤ì¤¿ÉÂ±¡·Ð±Ä¤ÎÆâÉôÊ¸½ñ¤À¡£
¡¡Ä«ÁÒ½Å±ä±¡Ä¹¤ÎÌò°÷Êó½·¤Ï2017Ç¯ÅÙ¤«¤é2020Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤ÏËèÇ¯5820Ëü±ß¡£2021Ç¯ÅÙ¤Ï6320Ëü±ß¡£2022Ç¯ÅÙ¤Ï6420Ëü±ß¤ÈÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£ÉÂ±¡¤Î·Ð¾ïÍø±×¤ËÂÐ¤¹¤ë±¡Ä¹¤ÎÌò°÷Êó½·¤Î³ä¹ç¤¬2019Ç¯ÅÙ48¡ó¡£2020Ç¯ÅÙ59¡ó¤È·Ð¾ïÍø±×¤ÎÈ¾Ê¬¤òÄ¶¤¨¡¢2021Ç¯ÅÙ¤Ï337¡ó¤ËÄ·¤Í¾å¤¬¤ë¡£¼Â¤Ë·Ð¾ïÍø±×¤Î3ÇÜ°Ê¾å¤Î¶â³Û¤À¡£ÉÂ±¡Á´ÂÎ¤ÎÍø±×¤¬¸º¾¯¤¹¤ëÃæ¤Ç±¡Ä¹¤ÎÊó½·¤À¤±¤¬ÆÍ½Ð¤·¤ÆÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±¡Ä¹¤¬¼Ö¤Ç½Ð¤«¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤³¤í¤ò¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬Ä¾·â¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¼Ö¹â¤¬Äã¤¤Î®Àþ·¿¤Î¹âµé¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡£º¸¥Ï¥ó¥É¥ë¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë³°¹ñ»º¤À¡£¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë±þ¤¸¤º¤ËÌµ¸À¤Ç¼Ö¤ÏÁö¤êµî¤Ã¤¿¡£³°´Ñ¤«¤éÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È±Ñ¹ñÀ½¤Î¹ë²Ú¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ç¿·¼Ö¤Ê¤é¤ÐÌó4000Ëü±ß¤ÎÃÍÃÊ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ä¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Î¡Ö¸ÀÍÕ¡×°Ê¾å¤Ë¡Ö±ÇÁü¡×¤¬ÍºÊÛ¤Ë¸ì¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Ìò°÷Êó½·¤À¤±¤ÇËèÇ¯5000Ëü±ß¡¢6000Ëü±ß¤È¤¤¤¦ÆâÉô»ñÎÁ¤Î¾Úµò±ÇÁü¤Ë²Ã¤¨¡¢¹âµé¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Î±ÇÁü¡£¤³¤Î2¤Ä¤Î±ÇÁü¤¬ÍºÊÛ¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ö·ïÈ¯³Ð¸å¤Ë¡ÖÀº¿À¾ã³²¼Ô¤Î²ÈÂ²²ñ¡×¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬½é¤á¤ÆÉÂ±¡Æâ¤ËÆþ¤ë¤ÈÏ²¼¤Ë¥¨¥¢¥³¥ó¤¬¤Ê¤¯¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¥ë¡¼¥à¤â¶¹¤¤¤Ê¤ÉÂ¾¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤Îô°¤µ¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢´µ¼Ô¤Î´Ä¶²þÁ±¤Î¤¿¤á¤ÎÉÂ±¡ÀßÈ÷¤Ë¤ÏÈñÍÑ¤ò¤«¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡´µ¼Ô¤Î»à°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â±¡Ä¹¤¬¿´¶Ú¹¼ºÉ¤ä°À¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤Ê¤É¤ÎÉÂÌ¾¤ò¤¤¤È¤â·Ú¤¤¸ýÄ´¤Ç¸ì¤ë²»À¼¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£²¿¤ò½Å»ë¤·¤ÆÉÂ±¡±¿±Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤Î¤«ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¹½À®¤À¡£
°åÎÅ¸½¾ì¤Î¡Ö¤µ¤é¤Ê¤ë°Ç¡×
¡¡ÉÂ±¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î°ì¿Í¤ÏÄ«ÁÒ±¡Ä¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡ÊÂì»³ÉÂ±¡¤Ç¤Ï¡ËÉÔÀµÀÁµá¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Á°¤ÎÄ«ÁÒÉÂ±¡¤Î¤È¤¤ß¤¿¤¤¤Ë¡Ø¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤ª¶â¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡£¡ÊÊÝ¸±°å¤Î¡Ë¼è¤ê¾Ã¤·¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ÇÂç¾æÉ×¤È»×¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤½¤Î¶»¤ÎÆâ¤òÁÛÁü¤¹¤ë¡£
¡¡¿ÇÎÅÊó½·¤ÎÉÔÀµÀÁµá¤¬¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÉÔÉ¬Í×¤ÊÅêÌô¤Ê¤É¤ò°Õ¿ÞÅª¤Ë·«¤êÊÖ¤·¤Æ´µ¼Ô¤ÎÌ¿¤ò´í¸±¤Ë¤µ¤é¤·¤¿µ¿ÏÇ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ç´µ¼Ô¤¬¼¡¡¹¤Ë»àË´¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÀìÌç°å¤¿¤Á¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¡£°å»Õ¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¹Ô°Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£ËÜÍè¡¢´ÆÆÄ´±Ä£¤äÁÜººµ¡´Ø¤Ê¤É¤¬Æ°¤¯¤Ù¤»ö°Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¡Ö°åÎÅ¤ÎÆâÍÆ¡×¤Ë¤Þ¤Ç¹ÔÀ¯¤¬Æ§¤ß¹þ¤ó¤Çµ¬À©¤¹¤ë¤³¤È¤Ïº£¤ÎÀ©ÅÙ¤Ç¤Ï¶Ë¤á¤Æº¤Æñ¤À¤È´Ø·¸¼Ô¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Íø±×¤òÆÀ¤ëÌÜÅª¤Ç°Õ¿Þ¤·¤Æ¡Ö²á¾ê°åÎÅ¡×¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¸½¾õ¤Ç¤Ï¼è¤êÄù¤Þ¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¡£¡Ö°åÎÅ¤ÎÈ½ÃÇ¡×¤È¤µ¤ì¤ì¤ÐÆ§¤ß¹þ¤ß¤Ë¤¯¤¤¡£¤³¤ì¤³¤½ÈÖÁÈ¤Î¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤µ¤é¤Ê¤ë°Ç¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Àº¿À²Ê¤ÎÆþ±¡´µ¼Ô¤Î9³ä°Ê¾å¤¬Ì±´Ö¤ÎÉÂ±¡¤Ë¤¤¤ë¸½¾õ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Ì±´ÖÉÂ±¡¤¬¤³¤¦¤·¤Æ¥«¥Í¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â»ä¤¿¤Á¤ÏÍÆÇ§¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤³¤¦¤·¤Æ´µ¼Ô¤¿¤Á¤ÎÌ¿¤ä¿Í¸¢¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Ë½ÎÏ¤äµÔÂÔ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿´µ¼Ô¤ò¥«¥Í¤È¸«¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¸¢·Ú»ë¤Î»ÑÀª¡£¤³¤¦¤·¤¿ÉÂ±¡¤Î¼ÂÂÖ¤òµö¤·¤Æ¤¤¤¤¤â¤Î¤«¡£ÈÖÁÈ¤¬ÆÍ¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ëÌä¤¤¤«¤±¤Ï½Å¤¤¡£
¡Ê¿åÅç ¹¨ÌÀ¡Ë