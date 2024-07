元サッカー選手ティエリ・アンリがデザイン！KABUTO Luggageキャリーケース

フランス鞄メーカー「KABUTO Luggage」は、元フランス代表のサッカー選手THIERRY HENRY(ティエリ・アンリ)がデザインした世界限定3,000個の新作トランクおよびキャリーケースを、日本限定300個でクラウドファンディングサイトCAMPFIREにて2024年7月31日より予約販売を開始します。

KABUTO Luggageキャリーケース

CAMPFIRE詳細URL:

https://camp-fire.jp/projects/view/772005?utm_campaign=cp_po_share_c_msg_mypage_projects_show

■Lovelypink TradingCEO 長澤コメント

「KABUTO Luggage」の「KABUTO」は日本語の「兜」に由来し、日本人にとっても馴染み深いメーカー名。

35年以上の製造業経験があり、型にはまった人生から解放され、個々のビジョンに合わせた生活スタイルに沿ったツールを常に考えて開発する姿勢に感銘を受けました。

コロナが落ち着き、旅行やビジネスで移動する人が増え利用者のちょっとした不便に真摯に向き合ってきたからこそ痒いところに手が届く商品で、以前海外旅行の添乗員をやっていた私も、現役時代にこの商品が欲しかったと思うほど。

旅行好きの方やファッション好きの方、もちろんTHIERRY HENRYファンにも是非手に取って欲しい、そんな想いから輸入販売を決意しました。

■特長

(1)指紋認証ロック(TSAロック)搭載

最大10人まで登録可能な指紋認証ロックを搭載し、鍵を探したりコードを合わせたりする手間を省きます。

(2)拡張機能付き(キャリーケースのみ)

容量を最大50%増やすことができ、旅行先での荷物の増加にも対応。

(3)デバイス充電機能(キャリーケースのみ)

パソコンやタブレットは仕事でもプライをベートでも必需品。

USB-A、USB-C、マイクロUSBハブを備え、どこでもデバイス充電が可能。

KABUTO × THIERRY HENRY(14)

(4)静かなタイヤ

金属ベアリングと本物のタイヤを使用し、移動中の音を最小限に抑えます。

KABUTO × THIERRY HENRY(12)

(5)取り外し可能なポケット

ちょっとした小物を取り出したい時に全開せずに直ぐ取り出せる複数の収納ポケットがあり、空港でのセキュリティ検査もスマートに受けられます。

(6)一生保証

長期間の使用保証が付随しているため、万が一の故障にも安心して利用できます。

(7)軽量設計

通常のハードケースだと10キロほどの重さのところ、キャリーケースは半分以下の3.4キロ、トランクは4.7キロと軽量で持ち運びが簡単です。

(8)縦置き可能なトランク

縦置き可能な折り畳み式内部棚を備え、収納力と使い勝手を向上。

■クラウドファンディング概要

プロジェクト名: 日本初上陸!KABUTO THIERRY HENRY モデル世界限定3,000個!

期間 : 2024年7月31日(水)〜2024年8月31日(土)

URL :

■商品概要

商品名:KABUTO × THIERRY HENRY

価格 :キャリーケース 一般価格125,000円のところ早割99,900円(税込み)

トランク 一般価格150,000円のところ早割119,900円(税込み)

サイズ:キャリーケース 55cm×35cm×23cm 40L(機内持ち込みサイズ)

75cm×35cm×23cm 60L(拡張時は機内持ち込み不可)

トランク 72cm×36cm×37cm 95L

素材 :ポリカーボネートとリサイクルポリエステル

カラー:ブラック

