¥Æ¥ì¥Ó¿®½£

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡ÚÃË»Ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¡Û

ÃË»Ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÆüËÜ¤Î½éÀï¡£Ä¹Ìî»Ô¤Ç¤Ï¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°¤Ë¤ª¤è¤½250¿Í¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£

´ÑµÒ¡ÊÄ¹Ìî»Ô¡Ë¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¾¡¤Á¤Þ¤¹¡ª¡×

ÆüËÜ¤Î½éÆÀÅÀ¤ÏNBA¤Ç³èÌö¤¹¤ëÈ¬Â¼ÎÝ¡£

¤½¤Î¸å¤âÆüËÜ¤Ï3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤Ê¤É¤ÇµîÇ¯¤Î¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×²¦¼Ô¥É¥¤¥Ä¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤­¤Þ¤¹¡£

µîÇ¯6·î¤Þ¤Ç¿®½£¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥Ûー¥­¥ó¥½¥ó¤â¡ª

¡Ö²ÏÂ¼¤«¤é¥Ûー¥­¥ó¥½¥ó¤½¤·¤Æ·è¤á¤¿¡ª¡ª²ÏÂ¼¥Ûー¥­¥ó¥½¥ó¤Î¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¡×

2¥áー¥È¥ë8¥»¥ó¥Á¤ÎÁê¼ê¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¡£¤³¤Î»î¹ç¥Áー¥àºÇÂ¿¤Î11¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤È13ÆÀÅÀ¤Î¥Ûー¥­¥ó¥½¥ó¡£¤·¤«¤·¡¢¶¯¹ë¥É¥¤¥Ä¤Ë20ÆÀÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ìÆüËÜ¤Ï¡¢¹õÀ±¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤¹¡£

´ÑµÒ¤Ï¡ÊÄ¹Ìî»Ô¡Ë
¡Ö»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿¤±¤É¥Áー¥à°ì´Ý¤Ç¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ë¤¹¤´¤¯´¶Æ°¤·¤Æ¡×

ÆüËÜ¤Î¼¡¤Î»î¹ç¤Ï³«ºÅ¹ñ¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£