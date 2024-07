映画『プー あくまのくまさん』(2023)の続編『プー2 あくまのくまさんとじゃあくななかまたち』より、プーやピグレットをはじめとするキャラクターポスターが完成した。“プー IS BACK”だ。

このたびプー、ピグレット、オウル、ティガー個別のキャラクターポスターが到着。各キャラクターの眼差しが戦いへの気迫を感じさせる仕上がりとなっている。

さらに本作から初参戦となるオウル、ティガーの惨殺スペックが一目でわかる、俊敏な襲撃シーンを切り取った本編抜き映像も公開された。異変を知らせる通報を受けて現場に駆け付けた警官たちが慎重に捜査するものの、まんまと彼らの術中にはまり抵抗空しく……。情け容赦一切なし、超弩級に凶悪な彼らを相手に、クリストファー・ロビンはどう対峙するのか。



場面写真6点も追加で到着。狂気の前兆を味わってほしい。

原作「Winnie-the-Pooh」(1926 年発表)の著作権保護期間が各国で相次いで終了し、パブリックドメイン化したことによってホラー実写化が実現した『プー あくまのくまさん』。制作費わずか 10 万ドルの超低予算にもかかわらず、全世界420万ドルのスマッシュヒットし、日本でも大ヒットを記録した。

その続編にあたる本作は2024年3月に全米で公開。レビューサイトRotten Tomatoesの批評家スコアでは驚愕の100%発進となった。最低映画を決める「ラジー賞」こと「ゴールデンラズベリー賞」では2023年の最多受賞となった前作より、さらにパワーアップして帰ってきた。

映画『プー2 あくまのくまさんとじゃあくななかまたち』は2024年8月9日(金)新宿ピカデリーほか全国公開。

