µÏ¿Åª¤Ê½ë¤µÂ³¤¯¡Ä³ÆÃÏ¤Ç40¡îÄ¶¡¡À¼¤«¤±¹ç¤¤¡Ä¸«²ó¤ê³èÆ°¤ÇÇ®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ
29Æü¡¢ÆÊÌÚ¡¦º´Ìî¤Ç¤Ï41¡î¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³ÆÃÏ¤Ç40¡î¤òÄ¶¤¨¤ëÌ¿¤Ë´Ø¤ï¤ë´í¸±¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÌÔ½ë¤ÎÃæ¡¢À¼¤ò¤«¤±¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é½õ¤±¹ç¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë½ë¤¤²Æ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¡¢¸½¾ì¤Îº£¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ
29Æü¤Î½ë¤µ¤Ï¡È·å°ã¤¤¡É¡£
¡Ö¤¢¤Ã¤Ä¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä¥µ¥¦¥Ê¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£40¡Ê¡î¡ËÄ¶¤¨¤¿¤Ã¤Æ¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¸«¤Þ¤·¤¿¡¢ÂçÊÑ¤Ç¤¹¡×
Àµ¸áÁ°¡¢ÀÅ²¬¸©¤ÎÉÍ¾¾»ÔÅ·Îµ¤Ç¤Ï¡¢µ¤²¹¤¬Áá¤¯¤â40¡îÄ¶¤¨¡£¡Êº£Ç¯ºÇ¤â½ë¤¤ºÇ¹âµ¤²¹40.2¡î¡Ë
¤È¤³¤í¤¬¡¢¸á¸å¤Ë¤Ï¤½¤ì¤ò¾å²ó¤ë¾ì½ê¤¬´ØÅì¤Ë¡Ä
¨¡¨¡41¡î¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤Ç¤¹
¡Ö¤¦¤§¡¼¡¼¡¼¡×
ºÇ¹âµ¤²¹41.0¡î¤òµÏ¿¤·¤¿ÆÊÌÚ¸©¤Îº´Ìî»Ô¤Ç¤¹¡£40¡îÄ¶¤¨¤Ï´ÑÂ¬»Ë¾å½é¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÎòÂå¤Î½ë¤µ¤ÎµÏ¿¡Û
ÀÅ²¬¡¦ÉÍ¾¾¡Ê2020Ç¯8·î17Æü¡ËºÇ¹âµ¤²¹41.1¡î
ºë¶Ì¡¦·§Ã«¡Ê2018Ç¯7·î23Æü¡ËºÇ¹âµ¤²¹41.1¡î
ÆÊÌÚ¡¦º´Ìî¡Ê29Æü¡ËºÇ¹âµ¤²¹41.0¡î
¨¡¨¡¤ª¤Ç¤³¡¢¤¹¤´¤¤´À¤¬
Í§¤À¤Á
¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡×
ÎòÂå1°Ì¤Î41.1¡î¤Þ¤Ç¤¢¤È0.1¡î¤ËÇ÷¤ë¡È·å°ã¤¤¤Î½ë¤µ¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡Ä
µ¼Ô
¡Ö·§Ã«»ÔÆâ¤Î²¹ÅÙ·×¤Ï¡¢40.1¡î¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×
ºë¶Ì¤Î·§Ã«¤ä·²ÇÏ¤Î´ÛÎÓ¤È°ËÀªºê¡¢°ñ¾ë¸©¤Î¸Å²Ï¤Ê¤É¡¢´ØÅì¤Ç¡È40¡îÄ¶¤¨¡É¤òÏ¢È¯¡£
¡Ú³ÆÃÏ¤ÎËÜÆü¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¡Û
·²ÇÏ¡¦´ÛÎÓ¡¡40.2¡î
·²ÇÏ¡¦°ËÀªºê¡¡40.1¡î
ºë¶Ì¡¦·§Ã«»Ô¡¡40.0¡î
°ñ¾ë¡¦¸Å²Ï¡¡40.0¡î
Åìµþ¡¦ÎýÇÏ¤Ê¤É21ÃÏÅÀ¤Ç39¡î°Ê¾å¤Î½ë¤µ¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢¶äºÂ¤ÎÊõ¤¯¤¸Çä¤ê¾ì¤Ë¤¢¤é¤ï¤ì¤¿¡ÈÄ¹¼Ø¤ÎÎó¡É¡£ºÇ¸åÈø¤«¤éÇä¤ê¾ì¤Þ¤Ç¤ò¤¿¤ÀÊâ¤¯¤À¤±¤Ç¤â2Ê¬°Ê¾å¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Êõ¤¯¤¸¤òÇã¤¤¤Ë¤¤¿¿Í
¡Öº£Ç¯ºÇ¶¯¤Î±¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡×
7·î29Æü¤Ï¡ÖÂç°Â¡×¡ÖÅ·¼ÏÆü¡×¡Ö°ìÎ³ËüÇÜÆü¡×¤¬½Å¤Ê¤ëÆü¡£¹¬±¿¤òµá¤á¡ÈºÇÂç4»þ´ÖÂÔ¤Á¡É¤Î¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä
Êõ¤¯¤¸¤òÇã¤¤¤Ë¤¤¿¿Í
¡Ö¤¹¤´¤¤¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤À40¡î¡×
ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï37.3¡î¤Ç¤¹¤¬¡¢±ØÁ°¤Î²¹ÅÙ·×¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤Î½ë¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Èº£Ç¯°ìÈÖ½ë¤¤Æü¡É¤È¤â½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡Ä
Êõ¤¯¤¸Çä¤ê¾ì¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âÂÎÄ´ÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë¤Ò¤ÈÀ¼¤ª¤«¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÂçÊÑ¡¢´í¸±¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
µÞ¤¤ç¡¢Çä¤ê¾ì¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£
Åìµþ¾ÃËÉÄ£´ÉÆâ¤Ç¤ÏÇ®Ãæ¾É¤Ç88¿Í¤¬µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤³¤Î²Æ¤Î¡ÈºÒ³²µé¤Î½ë¤µ¡É¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢Åìµþ¡¦ËÅç¶è¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ä
ÅìµþÅÔÌ±À¸°Ñ°÷¡¡ÃÝÂ¼ÉÒ¤µ¤ó
¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡¡½ë¤µ¡£µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
Ì±À¸°Ñ°÷¤Ë¤è¤ë¹âÎð¼Ô¤Î¡È¸«²ó¤ê³èÆ°¡É¤Ç¤¹¡£¶èÆâ¤Î75ºÐ°Ê¾å¤Î1¿ÍÊë¤é¤·Ìó7000À¤ÂÓ¤ò¤Þ¤ï¤ê¡¢Ç®Ãæ¾É¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Þ¤Ç¤¹¤ë¥ï¥±¤Ï¡Ä
ÅìµþÅÔÌ±À¸°Ñ°÷¡¡ÃÝÂ¼ÉÒ¤µ¤ó
¡Ö¤ª¤¦¤Á¤ÎÃæ¤Ç¤â½½Ê¬¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¡×
¼«Âð¤Ç¤âÌýÃÇ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤Ç®Ãæ¾É¡£
´Ç¸î»Õ¡Ê24Æü¡Ë
¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢Ë¬Ìä´Ç¸î¤Ë¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤Á¤é¤ÎË¬Ìä´Ç¸î»ö¶È¼Ô¤Ï¡¢½µ¤Ë2²ó¤Û¤ÉÍøÍÑ¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ÎÀ¼¤«¤±¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
97ºÐ¤ÎÃËÀ¡£¥¨¥¢¥³¥ó¤¬¤¤¤¤¿Éô²°¤Ç¤¹¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä
´Ç¸î»Õ
¡Ö¤ªÇ®Â¬¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£36.5¡î¤¢¤ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È½ë¤¤¡©¡×
ÍøÍÑ¼Ô
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ê¡×
´Ç¸î»Õ
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È´À¤«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
»ö¶È¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹âÎð¼Ô¤ÏÂÎÄ´¤ÎÊÑ²½¤Ëµ¤¤Å¤¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÍøÍÑ¤ä¤³¤Þ¤á¤Ê¿åÊ¬Êäµë¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ç¸î»Õ
¡Ö¤ª¿å°û¤ß¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ó¤Á¤ç¤Ó¤Ç¤¤¤¤¤«¤é¡¢°û¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡©¡×
¼Â¤Ï¤³¤ÎÃËÀ¡£µîÇ¯¤Î½©¡¢Ã¦¿å¾É¾õ¤òµ¯¤³¤·µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤â¡£°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹Â©»Ò¤â¡¢¤³¤Þ¤á¤Ê¿åÊ¬Êäµë¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1Æü1¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î¿åÊ¬¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÂ©»Ò
¡Ö¼«Ê¬¤«¤é¡Ø¹¢¤¬³é¤¤¤¿¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°û¤à»Ñ¤ò¸«¤Æ°Â¿´¤¹¤ë¤Î¤¬ËèÆü¤ÎÀ¸³è¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ¨Àá¤Ï¸·¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢Ç®Ãæ¾É¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ·Ù²ü¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ä
Ë¬Ìä´Ç¸î¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à¡¡À¾Â¼Ä¾Ç·ÂåÉ½
¡Ö¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤¬¤«¤Ê¤êÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¡£»ä¤¿¤Á¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤â´¶À÷¼Ô¤¬Â¿¿ô½Ð¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¤³¤ÎÆü¤â¥³¥í¥Ê¤Ë´¶À÷¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÍøÍÑ¼Ô¤òË¬Ìä¡£Ï¢Æü¤ÎÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤ÎÃæ¤Ç¤â´Ç¸î»Õ¤Ï¥¬¥¦¥ó¤ä¥Õ¥§¡¼¥¹¥·¡¼¥ë¥É¤òÃåÍÑ¤·¡¢´¶À÷ÂÐºö¤ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç´Ç¸î¤Ë¤¢¤¿¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Åìµþ¤Ï30Æü¤â38¡îÍ½ÁÛ¤È¡ÈºÒ³²µé¤Î½ë¤µ¡É¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£