¥Õ¥é¥ó¥¹£¶¸©¤Ç¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¥±¡¼¥Ö¥ëÀÚÃÇ¤µ¤ì¤ë¡Ä¥Ñ¥ê¤Ø¤ÎÄÌ¿®ÀÜÂ³¤ä¸ÞÎØ±¿±Ä¤Ë¤Ï»Ù¾ã¤Ê¤·
¡¡¡Ú¥Ñ¥ê¡á¾¾µ×¹â¹¡Û£Á£Æ£ÐÄÌ¿®¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹³ÆÃÏ¤Ç£²£¸ÆüÌë¤«¤é£²£¹ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Ê£¿ô¤ÎÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¤Î¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¥±¡¼¥Ö¥ë¤¬ÀÚÃÇ¤µ¤ì¡¢°ìÉôÃÏ°è¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È²óÀþ¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤¿¡£
¡¡¸ÞÎØ¤Î³«ºÅ¤òË¸³²¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÇË²õ¹Ô°Ù¤Î°ì´Ä¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥±¡¼¥Ö¥ëÀÚÃÇ¤Ï¡¢¥Ñ¥êËÌÊýÌó£³£°¥¥í¡¦¥á¡¼¥È¥ë¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥ª¥ï¡¼¥º¸©¤Ï¤¸¤áÊ©ËÌÉô¤äÆîÉô¤Ê¤É¤Î£¶¸©¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£ÄÌ¿®Âç¼ê¥ª¥ì¥ó¥¸¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¤Ø¤ÎÄÌ¿®ÀÜÂ³¤Ë±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ÞÎØ¤Î±¿±Ä¤Ë¤â»Ù¾ã¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£