7·î29Æü¸áÁ°¡¢¿·³ã»ÔËÌ¶è¤Ç60ÂåÃËÀ­¤Îº¸ËË¤òÊ£¿ô²ó²¥ÂÇ¤·¤¿¤¦¤¨¡¢Ê¢Éô¤ò1²ó½³¤Ã¤¿52ºÐ¤ÎÃË¤¬¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

Ë½¹Ô¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·³ã»ÔËÌ¶èÆâÅç¸«¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê52¡Ë¤Ç¤¹¡£

ÃË¤Ï7·î29Æü¸áÁ°10»þ¤´¤í¡¢²¿¤é¤«¤ÎÍýÍ³¤Ç60ÂåÃËÀ­¤Îº¸ËË¤ò±¦¼ê¤ÇÊ£¿ô²ó²¥ÂÇ¤·¤¿¤¦¤¨¡¢Ê¢Éô¤ò£±²ó½³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

Èï³²¼Ô¤«¤é¡Ö°ìÈÌ½»Âð¤ÇËË¤ò²¥¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¤ªÊ¢¤ò½³¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¡×¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç»ö·ï¤¬È¯³Ð¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤ÈÃËÀ­¤ËÌÌ¼±¤Ï¤¢¤ê¡¢ÈÈ¹Ô¤Î¸½¾ì¤ÏÃË¤Î¼«Âð¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÃË¤Ï¡ÖÁê¼ê¤¬¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤­¤¿¤«¤éÀµÅöËÉ±Ò¤À¡×¤ÈÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ù»¡¤Ï»ö·ï¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£