¥Ï¥à¥Á¥¢¤Î¡È¥Õ¥ê¥Õ¥ê¡É¤è¤ê¡ÄÇ®»ëÀþÍá¤Ó¤ë°Õ³°¤Ê¿ÍÊª¡¡¥Õ¥¡¥óµÓ¸÷¡Ö¤Þ¤¸¤«¤ï¤Á¤£¡×
¡Ö¥Ñ¡¼¥½¥ë ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°TV¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥ì¥¤¥¨¥¹¤Î¡Ö¤ï¤Á¤å¤´¤Ê¥À¥ó¥¹¡×
¡¡¿·½õ¤Ã¿Í¤Î¡È»ÅÁð¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¥Õ¥é¥ó¥ß¥ë¡¦¥ì¥¤¥¨¥¹³°Ìî¼ê¤Ïº£µ¨¤«¤é¥Á¡¼¥à¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤¬¡¢¶þ¶¯¤ÊÆùÂÎ¤«¤é¥Ñ¥ï¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯°¦¤¯¤ë¤·¤¤¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ç¤â¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»î¹çÃæ¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¥¬¡¼¥ë¤Î¥À¥ó¥¹¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¼«¿È¤â¥Î¥ê¥Î¥ê¤ÇÍÙ¤ê¤À¤·¡¢¡Ö¥ì¥¤¤¿¤ó²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥¥å¡¼¥È¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ñ¡¼¥½¥ë ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°TV¡×¤¬28Æü¤Ë¡Ö¡Ú¤ï¡Û¤ï¤Á¤å¤´¤Ê¡ª¤É¤¹¤É¤¹¡ª¤ï¤Á¤å¤´¤Ê¡ª¤É¤¹¤É¤¹¡ª¡Ú¤Þ¤È¤á¤ë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Þ¤È¤á¡Û¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£¿§¡¹¤ÊµåÃÄ¤Î¥×¥ì¡¼¤¬ÆÃ½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ä¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ì¥¤¥¨¥¹¤¬·ãÁö¤·¤Æ¥Û¡¼¥à¥¤¥ó¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢ÆüËÜ¥Ï¥àÁª¼ê¤¬¸ª¤òÁÈ¤ß¤Ê¤¬¤éÊâ¤¯¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤¬¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¥ì¥¤¥¨¥¹¤Î¥À¥ó¥¹¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Á¥¢¥Á¡¼¥à¡¦¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¥¬¡¼¥ë¤Ï¡¢º£µ¨¤«¤é¤¤Ä¤Í¥À¥ó¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¤ï¤Á¤å¤´¤Ê¥À¥ó¥¹¡×¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤Ê¶Ê¤¬¾ìÆâ¤ËÎ®¤ì¤ë¤È¡¢¾ìÆâ¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Áª¼ê¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¥ì¥¤¥¨¥¹¤â¥Ù¥ó¥Á¤ÇÂÎ¤ò¥Õ¥ê¥Õ¥ê¡£
¡¡Æ°²èÆâ¤Ç¤ÏÂ¾¤Î¥·¡¼¥ó¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¤»¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤²Ä°¦¤¤¥ì¥¤¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¤ï¤Á¤å¤´¤Ê´°àú³Ð¤¨¤Æ¤¿¡×¡Ö¤Þ¤¸¤«¤ï¤Á¤£¡×¡Ö¥ì¥¤¥¨¥¹¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¤É¤Î¥·¡¼¥ó¤è¤ê¤â¥ì¥¤¥¨¥¹¤¬ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ì¥¤¥¨¥¹¤Ï28Æü»þÅÀ¤Ç54»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.236¡¢8ËÜÎÝÂÇ¡¢21ÂÇÅÀ¡¢OPS.750¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£2ËÜ¤ÎËþÎÝËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤ÉÍ×½ê¤ÎÂÇ·â¤¬¸÷¤ê¡¢¹¥Ä´¤Ê¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£°¦¤¯¤ë¤·¤µ¤È¥Ñ¥ï¡¼¤Çº£¸å¤âÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤«ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë