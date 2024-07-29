µ¢Âð¤·¤Æ¡ÚºÊ¤¬³°¤·¤¿·ëº§»ØÎØ¡Û¤ò¸«¤¿É×¡Ö¤â¤¦ÆóÅÙ¤ÈÉâµ¤¤·¤Ê¤¤¤«¤é¡ª¡×¢ª É×¤Î¾×·â¤Î»ö¼Â¤¬È¯³Ð¡ª¡©
»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤â¤Ï¤á¤Æ¤¤¤ë·ëº§»ØÎØ¤ò³°¤·¤Æ½Ð¤«¤±¤¿¡¢É®¼Ô¤ÎÍ§¿ÍA»Ò¡£
¤¹¤ë¤È¤½¤Î¸å¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤Ë¡ª¡©
¾Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ç¾Ð¤¨¤Ê¤¤¡¢A»Ò¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
·ëº§»ØÎØ¤Ë¤´ÍÑ¿´¡ª¡©
¼Õ¤ëÉ×¤È¤Þ¤À¾®¤µ¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢A»Ò¤Ï¤¹¤°¤ËÎ¥º§¤ò·è°Õ¤¹¤ëµ¤¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
»ØÎØ°ì¤Ä¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢ÉÔÎÑ¤¬¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Illustrator¡§¤ß¤é¤¤¤Ì
ltn¥é¥¤¥¿ー¡§Kumi.M