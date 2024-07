超巨大な風船が破裂する瞬間を8万2000FPSの超スローモーションで撮影した動画を、さまざまなスローモーション動画を撮影しているYouTuberのThe Slow Mo Guysが公開しています。Giant 6ft Balloon Popping in Ultra Slow Motion - 82,000FPS - The Slow Mo Guys - YouTubeThe Slow Mo Guysでは毎年巨大風船が破裂する瞬間をスローモーションで撮影した動画を公開しており、これは人気コンテンツになっているとのこと。

撮影に利用したのはハイスピードカメラのPhantom TMX 7510です。毎年恒例の巨大風船に水を溜めます。水の注水には20分ほどかかる模様。通常の水圧の水道設備の場合、注水に3時間ほどかかるそうです。注水が完了した風船はこんな感じ。大人が2人並んで座れるくらいのサイズです。破裂させるとこうなります。風船が破裂する瞬間をスローモーションで撮影するとこんな感じ。アップで見るとゴムの裂け目から微細な水しぶきがキラキラと輝いています。風船が割れたものの、スライムのような形状の水の塊が残りました。水しぶきが水の塊のてっぺんで舞い上がります。その後、水しぶきが見えなくなり水の塊が流れてしまいました。続いて、同じ風船を人体で破裂させようとチャレンジ。しかし、The Slow Mo Guysのダンさんが飛び乗っても風船は割れません。風船に飛び込んだ瞬間を撮影したスローモーション動画。風船の表面がダンさんの体の形に沿って変形しますが、破裂しません。今度こそ風船を破裂させるべく、より高い場所からダイビング。風船が破裂しました。この様子を8万2000FPSの超スローモーションで確認します。ダンさんの体が触れると風船の表面を波が伝っていく様子がわかります。風船はダンさんの脇腹付近から破裂。裂け目は非常に滑らかに四方へと広がっていきました。風船全体が割れるとこんな感じ。バシャーン最後はダンさんの体だけが残ります。別アングルから撮影するとこんな感じ。続いて、Freefly SystemsのハイスピードカメラであるEmber S2.5Kでスローモーション動画を撮影。ダンさんが飛び込んだ位置からよりダイナミックな映像を撮影したいようです。風船めがけて落ちていくダンさん。風船が割れる瞬間はこんな感じ。なお、The Slow Mo Guysはダンさんが巨大風船に飛び込んで風船が破裂するまでを撮影した超スローモーション動画の長編版も公開しています。動画の長さは何と「1時間18分33秒」で、動画は超スローモーションであるため数十秒が経過しても画面上の絵面に変化がなく、「YouTubeの読み込みエラーか?」と思ってしまうほど。ただし、風船が破裂する18分以降になると水しぶきの一粒一粒が細かく動き、まるでCGで作成された映像かのような美麗さが楽しめます。Dan Jumping on a Giant Balloon for over an Hour - YouTube