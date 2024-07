ファッションからインテリア、便利グッズまで豊富なラインナップが魅力の「ベルメゾン」

今回は生まれて初めて切った赤ちゃんの毛で作れる、「スヌーピー」デザインのミニ胎毛筆を紹介します!

ベルメゾン「スヌーピー」ミニ胎毛筆

価格:15,900円(税込)

お届け時のセット内容:お仕立て券(申し込み用紙)、返信用封筒・各1枚

※受注生産品のため、名前の入れ間違いや不良品以外の返品・交換はできません

※個人名のみの受付、商店名・法人名などでの注文はできません

※インターネット、電話で注文(ハガキ、FAXでの注文はできません)

制作期間:お仕立て券到着より約40日

※注文を受けてから40〜45営業日で商品発送

髪の長さ:約4cm以上、量はぎゅっと束ねた状態で6mm以上の太さが必要です

サイズ:筆 全長約9.8cm、箱 幅約14.3・奥行約4.2・高さ約4.4cm

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

赤ちゃんが生まれて初めて切った髪で作る、「スヌーピー」デザインのミニ胎毛筆がベルメゾンに登場。

一生残る思い出の品を、赤ちゃんの毛髪で仕立てることができます☆

かわいらしい「スヌーピー」デザインのケースと筆に、赤ちゃんの名前を刻印可能。

メモリーカード付き・なしをセレクトでき、メモリーカードの内容は、出生時間・身長・体重が選べます。

ケースのフタ部分には、「スヌーピー」と「ウッドストック」のイラストをプリント。

卵の殻から出てくる「ウッドストック」の様子が、産まれてきた赤ちゃんをイメージさせるデザインです!

一生の思い出に残る、赤ちゃんが生まれて初めて切った毛で作る胎毛筆。

「スヌーピー」デザインのミニ胎毛筆は、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です!

