◆TWS、ユニットでジョングク「3D」カバー

【モデルプレス=2024/07/29】ボーイグループ・TWS(トゥアス)が7月27日(現地時間)、アメリカ・ロサンゼルスのクリプト・ドットコム・アリーナにて行われた世界最大級のKカルチャーフェスティバル「KCON LA 2024 M COUNTDOWN」に出演した。TWSは、13人組グループ・SEVENTEEN(セブンティーン)以来、約9年ぶりにPLEDIS Entertainmentからデビューしたボーイグループで今回が初出演。ブルーの清涼感溢れる衣装で登場した6人は、「If I’m S, Can You Be My N?」でステージを始め、TWSらしい爽やかな魅力で挨拶すると、「Double Take」で真逆のクールなパフォーマンスで魅了。ラストはデビュータイトル曲「plot twist」で盛り上げた。

◆「KCON」ロサンゼルスで開催

スペシャルステージではSHINYU(シンユ)、DOHOON(ドフン)、JIHOON(ジフン)の3人がユニットを組み、HYBEの先輩であるBTS(ビーティーエス)のJUNG KOOK(ジョングク)のソロ曲「3D」をカバー。長い手足を活かしながらキレキレのパフォーマンスで視線を奪った。TWSは3日目にあたる26日の「M COUNTDOWN」にもSPECIAL APPEARACNEとして登場し、「plot twist」をパフォーマンスした。「KCON」はK-POPショーで韓国型ライフスタイルを直接体験できるコンベンションを融合したフェスティバル。今回は現地時間26日から28日にかけて、クリプト・ドットコム・アリーナ、LAコンベンションセンター、ギルバート・リンゼイ・プラザの3会場で開催され、アーティストごとの舞台が楽しめる「KCON STAGE」とアーティストと近くで会って一緒にコミュニケーションをとり楽しむ「MEET&GREET」、実力のあるルーキーたちに会える「SHOWCASE」も実施された。なお27日の「M COUNTDOWN」にはTWSのほか、ENHYPEN(エンハイプン)、god(ジーオーディー)、JO YURI(チョ・ユリ)、ME:I(ミーアイ)、NMIXX(エンミックス)らが出演した。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】