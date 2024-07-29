¹Åç»Ô°Âº´ËÌ¶è¤Ç36.7¡î¤ò´ÑÂ¬¡¡¹Åç¸©Æâ¤Ç´í¸±¤Ê½ë¤µ¡¡Ç®Ãæ¾É¤Ç10¿Í°Ê¾å¤¬ÉÂ±¡ÈÂÁ÷
29Æü¤Î¹Åç¸©Æâ¤Ï¡¢¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì³ÆÃÏ¤Çµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î½ë¤µ¤Ç¡¢10¿Í°Ê¾å¤¬Ç®Ãæ¾É¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶¯¤¤Æüº¹¤·¤¬¹ß¤êÃí¤¤¤À29Æü¤Î¹Åç»ÔÆâ¡£³¹¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Æü»±¤òº¹¤·¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹Åç»Ô¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÃæ¶è¤Ç34.8¡î¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢°Âº´ËÌ¶è»°Æþ¤Ç¤Ï36.7¡î¤ò´ÑÂ¬¤·¡¢º£Ç¯°ìÈÖ¤Î½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÃË¤Î»Ò
¡Ö½ë¤¤¤«¤é¤³¤ì¤ò¤ä¤Ã¤¿¤é°ìµ¤¤ËÎÃ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
¢£ÃËÀ
¡Ö½ë¤¹¤®¤ë¤Î¤ÇÇ®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Ê¤¬¤é¡×
¸©Æâ¤Ç¤Ï¸á¸å4»þ¤Þ¤Ç¤ËÇ®Ãæ¾É¤Ç12¿Í¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢¸â»Ô¤Î20Âå¤ÎÃËÀ¤¬½Å¾É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¹Åç¸©¤Ë¤Ï30Æü¤â¡ÖÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥éー¥È¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´í¸±¤Ê½ë¤µ¤Ø¤ÎÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Ô2024Ç¯7·î29ÆüÊüÁ÷¡Õ