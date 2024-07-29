À¤³¦°ä»ºÅÐÏ¿¤ÎÎ¢¤Ç¡ÈÎò»Ë¡É¤á¤°¤ëÌäÂê¡ÄÄ«Á¯Ï«Æ¯¼Ô¤Î»ñÎÁÅ¸¼¨¤Ç´Ú¹ñ¤âÆ±°Õ¡Úº´ÅÏÅç¤Î¶â»³¡Û
À¤³¦°ä»º°Ñ°÷²ñ¤Ï7·î27Æü¡¢¡Èº´ÅÏÅç¤Î¶â»³¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¤³¦°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
º´ÅÏÅç¤Î¶â»³¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÄ«Á¯È¾Åç½Ð¿È¼Ô¤Î¶¯À©Ï«Æ¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿´Ú¹ñ¤ÎÂÖÅÙ¤¬¾ÇÅÀ¤Ë¡£
ÆüËÜ¤ÏÄ«Á¯È¾Åç½Ð¿È¼Ô¤ÎÏ«Æ¯¤Ë´Ø¤¹¤ë»ñÎÁ¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë´Ú¹ñ¤ÎÆ±°Õ¤òÆÀ¤Æ¡¢À¤³¦°ä»ºÅÐÏ¿¤ËÃ©¤êÃå¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¤³¦°ä»º°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Îº´ÅÏÅç¤Î¶â»³¤Î¿³µÄ¡£
ÅÐÏ¿·èÄê¤ò¼õ¤±¤¿ÆüËÜÂ¦¤Î¥¹¥Ôー¥Á¸å¡¢°ÛÎã¤È¤Ê¤ëÂ¾¹ñ¤Ë¤è¤ëÈ¯¸À¤Î»þ´Ö¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°Ñ°÷¹ñ¤Î°ì¤Ä¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤¹¡£
¡Ú´Ú¹ñÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¡Û
¡ÖÁ´¤Æ¤ÎÎò»Ë¤Ë¤Ï¸÷¤È±Æ¤¬¤¢¤ê¡¢Ê¸²½°ä»º¤Ï¤½¤ÎÎ¾ÌÌ¤¬µ²±¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¡×
º´ÅÏÅç¤Î¶â»³¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï´Ú¹ñ¤¬¡ÖÀï»þÃæ¤ËÄ«Á¯È¾Åç½Ð¿È¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤Î¶¯À©Ï«Æ¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢Àï»þÃæ¤ò´Þ¤á¤¿Á´ÂÎ¤ÎÎò»Ë¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¤è¤¦Í×µá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥¤¥³¥â¥¹¤âº´ÅÏÅç¤Î¶â»³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î´«¹ð¤ÎÃæ¤ÇÇÛÎ¸¤òµá¤á¤ë¡ÖÄÉ²ÃÅª´«¹ð¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¡ÈÁ´ÂÎ¤ÎÎò»Ë¡É¤ÎÀâÌÀ¡¦Å¸¼¨¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤òÀ¹¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜÂ¦¤ÎÂÐ±þ¤È´Ú¹ñ¤È¤Î¶¨µÄ¤¬À¤³¦°ä»ºÅÐÏ¿¤Î¥«¥®¤ò°®¤ëÃæ¡Ä
¡Ú¥æ¥Í¥¹¥³ÆüËÜÀ¯ÉÜÂåÉ½Éô¡¡²ÃÇ¼ÍºÂç Âç»È¡Û
¡ÖÄ«Á¯È¾Åç½Ð¿È¼Ô¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´«¹ð¤òÀ¿¼Â¤Ë¼Â¹Ô¤·¡¢º´ÅÏ¶â»³¤ÎÎò»ËÁ´ÂÎ¤òÊñ³çÅª¤ËÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÅ¸¼¨¤ä»ÜÀß¤Î½¼¼Â¤ËÅØ¤á¤ë¡×
ÆüËÜ¤ÏÄ«Á¯È¾Åç½Ð¿È¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÅ¸¼¨¤ò¹Ô¤¦¤ÈÉ½ÌÀ¡£¤³¤¦¤·¤¿»ÑÀª¤ò¼õ¤±¡¢´Ú¹ñ¤âÀ¤³¦°ä»ºÅÐÏ¿¤ËÆ±°Õ¤¹¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯28Æü¡¢º´ÅÏ»Ô¤ÎÁêÀî¶¿ÅÚÇîÊª´Û¤ÇÄ«Á¯È¾Åç½Ð¿È¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤Ë´Ø¤¹¤ëÅ¸¼¨¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä«Á¯È¾Åç½Ð¿È¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶¯À©Ï«Æ¯¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÁíÀª¤Ç1500¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¤³¤È¤ä´í¸±¤Ê¹£Æâºî¶È¤Ë¤¢¤¿¤ë³ä¹ç¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¡¢²á¹ó¤Ê´Ä¶²¼¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«º´ÅÏ»Ô¤Ç¤Ï¹Û»³Ï«Æ¯¼Ô¤ÎÄÉÅé¹Ô»ö¤¬ËèÇ¯¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£