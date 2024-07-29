¡Úº´ÅÏÅç¤Î¶â»³¡ÛÎÞ¤³¤é¤¨¤¤ì¤º¡ÄÀ¤³¦°ä»ºÅÐÏ¿¤ËÎÏ¿Ô¤¯¤·¤¿Àè¿Í¤Ø¡Ö¼Â¸½¤Ç¤¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
À¤³¦°ä»º°Ñ°÷²ñ¤Ï7·î27Æü¡¢¡Èº´ÅÏÅç¤Î¶â»³¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¤³¦°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¡£Èá´êÃ£À®¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢30Ç¯¶á¤¯¤ËµÚ¤ÓÅÐÏ¿¤Ë¸þ¤±³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¿Í¡¹¤ÎÅØÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÐÏ¿¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤¿28Æü¡¢´Ø·¸¼Ô¤¬³èÆ°¤ÎÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¿Àè¿Í¤ÎÊèÁ°¤Ç¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
28Æü¡¢º´ÅÏ¤òÀ¤³¦°ä»º¤Ë¤¹¤ë²ñ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ê¤É¤¬¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢2018Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Îò»Ë³Ø¼Ô¤ÎÅÄÃæ·½°ì¤µ¤ó¤ÎÊè¤Ç¤¹¡£
º´ÅÏ»Ô½Ð¿È¤ÎÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ïº´ÅÏ»Ô¤Î¹â¹»¤Ç¶µ»Õ¤òÌ³¤á¤¿¤¢¤È¡¢ÃÞÇÈÂç³Ø¤Î¶µ¼ø¤È¤Ê¤ê¡¢º´ÅÏ¶â¶ä»³¤Î¸¦µæ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¤ÎÁ°¿È¤Ç¤¢¤ë¡ÖÀ¤³¦Ê¸²½°ä»º¤ò¹Í¤¨¤ë²ñ¡×¤ò1997Ç¯¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿¥á¥ó¥Ðー¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æº´ÅÏ¶â»³¤Î²ÁÃÍ¤ò¹¤á¤è¤¦¤È¡¢Áá¤¯¤«¤é³èÆ°¤ÎºÇÁ°Àþ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Úº´ÅÏ¤òÀ¤³¦°ä»º¤Ë¤¹¤ë²ñ¡¡ÃæÌîÞ« ²ñÄ¹¡Û
¡ÖÉ¬¤º¥æ¥Í¥¹¥³¤ËÅÐÏ¿¤µ¤»¤Æ¡¢¤½¤ÎÊó¹ð¤Ë¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¹¤È¡ÊÅÄÃæ¤µ¤ó¤ÎÁòµ·¤Ç¡ËÄ¤¼¤Ç¸À¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤ÞËÜÅö¤Ë¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
À¤³¦°ä»ºÅÐÏ¿¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤Þ¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤¬¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢Ìä¤ï¤ì¤¿ÃæÌîÞ«²ñÄ¹¤Ï¡Ä
¡Úº´ÅÏ¤òÀ¤³¦°ä»º¤Ë¤¹¤ë²ñ¡¡ÃæÌîÞ« ²ñÄ¹¡Û
¡Ö¡ØÞ«¤Á¤ã¤óËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¡Ä¡Ù¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
Àè¿Í¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Ê¤°¿Í¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¡£
Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬´¿´î¤ËÊ¨¤¤¤¿¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°¤Î²ñ¾ì¤Î»öÁ°½àÈ÷¤Ë´À¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿º´ÅÏ»ÔÀ¤³¦°ä»º¿ä¿Ê²Ý¤Î»ÔÀî¼é¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éã¿Æ¤âº´ÅÏ»Ô¤Î¿¦°÷¤Ç¡¢À¤³¦°ä»ºÅÐÏ¿¤ËÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÐÏ¿·èÄê¸å³¹¤¬¡¢¤ªº×¤ê¥àー¥É¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÃæ¡Ä
¡Úº´ÅÏ¤òÀ¤³¦°ä»º¤Ë¤¹¤ë²ñ¡¡ÃæÌîÞ« ²ñÄ¹¡Û
Q.¤ªÉã¤µ¤ó¤â¿§¡¹¤´¶ìÏ«¤Ê¤µ¤Ã¤¿¡£Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¿¡©
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¦¤ì¤·¤¤¡×
Ë´¤Éã¤Î°Õ»×¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿¤¤¤È¡¢¼«¤éÀ¤³¦°ä»º¿ä¿Ê²Ý¤ò»ÖË¾¤·¤¿»ÔÀî¤µ¤ó¡£ÎÞ¤ò¤³¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
À¤³¦°ä»ºÅÐÏ¿¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÀè¿Í¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤¬À®½¢¤·¤¿½Ö´Ö¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£