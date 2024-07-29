¡ÚÎ¦¾å¡Û¥É¥ë¡¼¥ê¡¼¼ë±ÍÎ¤¤¬1500m11°Ì¡¡800m¤â½Ð¾ìÍ½Äê¡¡ÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¡¦µ×ÊÝÑÛ¤â¥¨¥ó¥È¥ê¡¼
¡þÂè77²óÁ´¹ñ¹âÅù³Ø¹»Î¦¾å¶¥µ»ÂÐ¹»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ê29Æü¡¢Ê¡²¬¡¦ÇîÂ¿¤Î¿¹Î¦¾å¶¥µ»¾ì¡Ë
Î¦¾å¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤2ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì½÷»Ò1500¥á¡¼¥È¥ë·è¾¡¤Ë¥É¥ë¡¼¥ê¡¼¼ë±ÍÎ¤Áª¼ê¤¬½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á°Æü¤ÎÍ½Áª¤Ç4Ê¬20ÉÃ60¤Î¥¿¥¤¥à¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·3ÁÈ1°Ì¤Ç·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿²¬»³¡¦ÄÅ»³¹â¹»2Ç¯¤Î¥É¥ë¡¼¥ê¡¼Áª¼ê¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥¿¥¤¥à¤Ï4Ê¬21ÉÃ82¤Ç11°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²¬»³¡¦ÁÒÉß¹â¹»2Ç¯¤Î¥¸¥ã¥Í¥Ã¥È ¥¸¥§¥×¥³¥¨¥ÁÁª¼ê¤¬4Ê¬07ÉÃ59¤Î¥¿¥¤¥à¤Ç1°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¹âÃÎ¡¦»³ÅÄ¹â¹»¤Î3Ç¯¡¦ãÏ´ô»³²ê°áÁª¼ê¤¬4Ê¬13ÉÃ67¤ÇÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×¤Î3°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥ë¡¼¥ê¡¼Áª¼ê¤ÏÍâ30Æü¤Î800¥á¡¼¥È¥ëÍ½Áª¤Ë¤â½Ð¾ìÍ½Äê¤ÇÍ½Áª5ÁÈ¤Ç¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó1500¥á¡¼¥È¥ë¤ò´þ¸¢¤·¤¿800¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¡¦µ×ÊÝÑÛÁª¼ê¤Ï1ÁÈ¤ÇÁö¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£