¥Ð¥¹¥±ÃË»ÒÈ¬Â¼ÎÝÁª¼ê¡¡½éÀï¤Î¥É¥¤¥ÄÀï¤Ï20ÆÀÅÀ¤ÎÊ³Æ®¤âÇÔ¤ì¤ë
¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÃË»Ò¡£ÆüËÜ»þ´Ö¤Î27Æü¡¤Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É½éÀï¤Î¥³ー¥È¤ËÉÙ»³»Ô½Ð¿È¤ÎÈ¬Â¼ÎÝÁª¼ê¤ÈÇÏ¾ìÍºÂçÁª¼ê¤¬Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»î¹ç¡¢ÆüËÜºÇ½é¤ÎÆÀÅÀ¤ÏÈ¬Â¼¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö²ÏÂ¼¡ª¥·¥å¥ëー¥Àー¤«¤ï¤·¤ÆÃæ¤ËÆþ¤Ã¤¿È¬Â¼¤Ø¡¤È¬Â¼¤¬¥Ú¥¤¥ó¥È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡ªÆüËÜºÇ½é¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡ªÈ¬Â¼ÎÝ¤Î2¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¡×
ºäËÜ¾÷¼£¥³ー¥Á
¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤ÍËÜÅö¤Ë¡×
2ÅÙÌÜ¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä2¿Í¤ÎÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºäËÜ¾÷¼£¥³ー¥Á
¡Ö¡ÊÈ¬Â¼¤Î½Ð¾ì¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ë¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¢¸½ÃÏ¤Ç¸«¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¥É¥¤¥ÄÀï¤â¡£¤¼¤ó¤¼¤óÎÝ¤¬¤¤¤ë¤È°ã¤¦¤Í¡¥·ë¹½Àï¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤ê¡×
Âè1¥¯¥ªー¥¿ー¤Î½ªÈ×¤Ë¤ÏÇÏ¾ì¤â½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡£ÀË¤·¤¯¤â¥·¥åー¥È¤Ï·è¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢È¬Â¼¤«¤éÇÏ¾ì¤Ø¤Ä¤Ê¤°¡È±üÅÄÃæ¥é¥¤¥ó¡É¤ÎÏ¢·È¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÈ¬Â¼¤¤¿ー¡¢¤½¤·¤ÆËÊ¤¨¤¿¡ªÀ¤³¦¤ËÌ¥¤»¤ë¤³¤ì¤¬ÆüËÜ¤ÎÈ¬Â¼ÎÝ¡×
²ñ¾ì¤¬°ìÈÖÊ¨¤¤¤¿¤Î¤¬Âè2¥¯¥ªー¥¿ー¤ÎÈ¬Â¼¤Î¹ë²÷¥À¥ó¥¯¡ª
ºäËÜ¾÷¼£¥³ー¥Á
¡Ö¤¹¤´¤¤¹×¸¥¤·¤È¤ë¤Í¡×
È¬Â¼¤Ï¤½¤Î¸å¤âÏ¢Â³¤Ç3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¥Áー¥àºÇÂ¿¤Î20ÆÀÅÀ¤Ë10¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡£
½éÀï¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Î¥¨ー¥¹¤È¤·¤Æ¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÇÏ¾ì¤ÏÌµÆÀÅÀ¤Ç¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÆ®¤¤È´¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶¯¹ë¥É¥¤¥Ä¤Ë77ÂÐ97¤ÇÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º´Çì¥¥ã¥¹¥¿ー
¡Ö½éÀï¤ò½ª¤¨¤Æ»Ä¤ê2»î¹ç¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
ºäËÜ¾÷¼£¥³ー¥Á
¡ÖÏ¢·È¡¢Â©¤Î¹ç¤Ã¤¿¥×¥ìー¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¡£¤»¤Ã¤«¤¯±üÅÄÃæ³Ø¹»¤Ç¤Æ±üÅÄÃæ³Ø¹»¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢Æ±¤¸»ØÆ³¼õ¤±¤¿¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¥²ー¥à¤ÎÃæ¤Ç½Ð¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¡×
ÆüËÜ¤ÏÌÜÉ¸¤Î¥Ù¥¹¥È8¿Ê½Ð¤Ë¸þ¤±¡¢¼¡¤ÏÆüËÜ»þ´Ö¤Î¤¢¤µ¤Ã¤Æ³«ºÅ¹ñ¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£