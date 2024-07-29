¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¿¹¹áÀ¡¤¬ÂçÃÀÏª½Ð¤ÇÈþÃ«´Ö¥Á¥é¥ê¡ª¥¹¥±ÈÖ°áÁõ¤òÃ¦¤¤¤À¡È¥»¥¯¥·¡¼Ã´Åö¡É¤Ë¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡ãÅÁÀâ¤ÎÆ¬ æÆ¡ä
¹â¶¶Ê¸ºÈ¤¬½é¤Î¥ä¥ó¥¡¼ºîÉÊ¤Ç°ì¿ÍÆóÌò¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡ØÅÁÀâ¤ÎÆ¬ æÆ¡Ù¡£7·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡¢Âè2ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
º£²ó¤Ï¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¸Å¤¯¤µ¤¤³¹³Ñ¤Î¥¹¥±ÈÖ¥º¡ÊÄÌ¾Î¡§³¹¥¹¥±¡Ë¤Î¥¥ç¡¼¥³ÀèÇÚ¤³¤ÈÄÔÂôµþ»Ò¤¬¡¢¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤ËÄ©¤à¾ìÌÌ¤â¡£µþ»ÒÌò¤Î¿¹¹áÀ¡¤¬ÈþÈ©ºÝÎ©¤ÄÇöÃå»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥¹¥±ÈÖ°áÁõ¤òÃ¦¤®¼Î¤Æ¤¿¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¶»¥¥å¥ó¡ªÈþ¥Ü¥Ç¥£ºÝÎ©¤ÄÄÔÂôµþ»Ò¡Ê¿¹¹áÀ¡¡Ë¤¬¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤ÇÂçÃÀ¥Ý¡¼¥º
¢¡¥¥ç¡¼¥³ÀèÇÚ¤¬¥»¥¯¥·¡¼Ã´Åö¤Ë!?
¥ä¥ó¥¡¼¤ÎÏ¢¹çÂÎ¡È¥°¥é¥ó¥É¥¯¥í¥¹¡É¤Î¥È¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ëÅÁÀâ¤ÎÆ¬¡¦°Ë½¸±¡æÆ¡Ê¹â¶¶Ê¸ºÈ¡Ë¤È¡¢Æþ¤ìÂØ¤ï¤êÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥ª¥¿¥¯¤Î¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Ã»Ò¡¦»³ÅÄÃ£¿Í¡Ê¹â¶¶Ê¸ºÈ¡Ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃ£¿Í¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥ä¥ó¥¡¼¸ýÄ´¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦³¹¥¹¥±¤À¡£
Âè2ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢³¹¥¹¥±¤Ë»¨»ï¤Î¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤Î»Å»ö¤¬Æþ¤ë¡£¤·¤«¤·Ïª½Ð¹â¤á¤È¤¤¤¦°ÍÍê¤Ë¡¢³¹¥¹¥±¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ëÆ£Ã«ºÌ¡Ê´Ø¿å½í¡Ë¤ÏÆñ¿§¤ò¼¨¤·¤¿¡£
ºÇ½ªÅª¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤Ï¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤ß¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥ê¡¼¥À¡¼·ó¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Îµþ»Ò¤¬¡È¥»¥¯¥·¡¼Ã´Åö¡É¤È¤·¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¡£
µþ»Ò¤ÏÉáÃÊ¤Î¥¹¥±ÈÖ°áÁõ¤òÃ¦¤®¡¢¥Ç¥³¥ë¥Æ¤ò¤µ¤é¤·¤¿ÇöÃå»Ñ¤òÈäÏª¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾È¤ì¤Ä¤Ä¤â¡¢¼¡¡¹¤ÈÍÅ±ð¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
»£±Æ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¤Î³¹¥¹¥±¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¡Ö¥Î¥ê¥Î¥ê¤¸¤ã¤Í¡¼¤«¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£