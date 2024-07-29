「日プ女子」出身・高橋妃那＆内山凜、新事務所所属発表 アイドルプロジェクト始動＆2025年初頭デビューへ
【モデルプレス＝2024/07/29】11人組ガールズグループME:I（ミーアイ）を輩出したサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」に出演していた高橋妃那（たかはし・ひな／※「高」は正式には「はしごだか」）と内山凜（うちやま・りん）が新設マネジメント事務所「POPROD Production」に所属することが発表された。
【写真】新ガールズグループでデビューする「日プ女子」出身メンバー
2人は、少女時代「Gee（Japanese Ver.）」やPRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS「LEAP HIGH！ 〜明日へ、めいっぱい〜」などの作詞を手掛けた中村彼方が総合プロデュースを務める“実在系アイドルプロジェクト”の開始に伴い、株式会社アップドリームが設立した「POPROD Production」に所属する。
本プロジェクトでは株式会社ブシロードミュージックと共同でオーディションを開催。2025年初頭にデビューする予定だ。（modelpress編集部）
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【写真】新ガールズグループでデビューする「日プ女子」出身メンバー
◆高橋妃那＆内山凜、新事務所所属発表
2人は、少女時代「Gee（Japanese Ver.）」やPRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS「LEAP HIGH！ 〜明日へ、めいっぱい〜」などの作詞を手掛けた中村彼方が総合プロデュースを務める“実在系アイドルプロジェクト”の開始に伴い、株式会社アップドリームが設立した「POPROD Production」に所属する。
本プロジェクトでは株式会社ブシロードミュージックと共同でオーディションを開催。2025年初頭にデビューする予定だ。（modelpress編集部）
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