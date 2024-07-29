ºÛÈ½½ê¡á¥²¥Ã¥Æ¥£

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡Ì±»öºÛÈ½¤ÎÈ½·è¤ò¥Ó¥Ã¥°¥Ç¡¼¥¿¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤Æ¤­¤¿Ë¡Ì³¾Ê¤ÎÍ­¼±¼Ô¸¡Æ¤²ñ¡ÊºÂÄ¹¡¦»³ËÜÏÂÉ§°ì¶¶Âç¶µ¼ø¡Ë¤Ï29Æü¡¢Á´È½·è¤ò¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹²½¤¹¤Ù¤­¤À¤È¤¹¤ëÊó¹ð½ñ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£Ë¡Ì³¾Ê¤¬»ØÄê¤¹¤ëÈó±ÄÍøË¡¿Í¤¬ºÛÈ½½ê¤«¤éÈ½·è¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤ò¥Þ¥¹¥­¥ó¥°¤·¤ÆÍ­½þ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¡£Ë¡Ì³¾Ê¤ÏÊó¹ð½ñ¤Ë´ð¤Å¤­¡¢Áá¤±¤ì¤Ð2026Ç¯ÅÙÃæ¤Î±¿ÍÑ³«»Ï¤òÌÜ»Ø¤¹¡£

¡Ú¿Þ²ò¡ÛÁ´È½·è¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹²½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸

¡¡Á´¹ñ¤ÎºÛÈ½½ê¤Ç¤ÏÇ¯´ÖÌó20Ëü·ï¤ÎÌ±»öÈ½·è¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ºÛÈ½½ê¤äÌ±´Ö¤ÎÈ½Îã¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¡¢È½Îã»¨»ï¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÁ´ÂÎ¤Î¿ô¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡£

¡¡°ìÊý¤Ç¡¢25Ç¯ÅÙ¤Ë¤âÌ±»öºÛÈ½¤Î¼êÂ³¤­¤òIT²½¤¹¤ë²þÀµÌ±»öÁÊ¾ÙË¡¤¬Á´ÌÌ»Ü¹Ô¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Ì±»öÈ½·è¤ÏÅÅ»Ò¥Ç¡¼¥¿²½¤µ¤ì¤ë¡£¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤Ë¤è¤ëÊ¬ÀÏ¤âÍÆ°×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¸¡Æ¤²ñ¤Ï22Ç¯10·î¤«¤éÌ±»öÈ½·è¤ò³èÍÑ¤¹¤ë´Ä¶­À°È÷¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤Æ¤­¤¿¡£¡Ú»°¾å·òÂÀÏº¡Û