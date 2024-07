HEY-SMITHが、<HAZIMAZA EXTRA SHOW>と国内ツアー<Goodbye To Say Hello>の開催を発表した。<HAZIMAZA EXTRA SHOW>は、10月22日Zepp DiverCityにて開催。対バンには、アメリカからThe Suicide Machines(US)・The Bruce Lee Band(US)が出演することも決定した。また、同公演では20歳以上の人を対象にサントリー生ビール、またはオールフリーが1杯無料でプレゼントされる。

<HEY-SMITH US TOUR>



▼With Voodoo Glow Skulls / Omnigone / The HellasSeptember 2 (Mon) / 924 Gilman, Berkeley, CA▼With The Suicide Machines / Kill Lincoln / BAD OPERATIONSeptember 5 (Thu) / Minneapolis, MN / Fine LineSeptember 6 (Fri) / Chicago, IL / Bottom LoungeSeptember 7 (Sat) / Detroit, MI / St Andrew’s HallSeptember 8 (Sun) / Cleveland, OH / Grog ShopSeptember 10 (Tue) / Buffalo, NY / Buffalo Iron WorksSeptember 11 (Wed) / Pittsburgh, PA / Spirit HallSeptember 12 (Thu) / Brooklyn, NY / Brooklyn MadeSeptember 13 (Fri) / Philadelphia, PA / Theatre of Living Arts▼Supernova Ska FestivalSeptember 15 (Sun) / Hampton, VA / Supernova Ska Festival▼With Mad Caddies / Ballyhoo!September 17 (Tue) / Atlanta, GA / MasqueradeSeptember 19 (Thu) / DeLand (Orlando), FA / Cafe DaVinciSeptember 20 (Fri) / Stuart, FL / Terra FermataSeptember 21 (Sat) / Ft Meyers, FL / The RanchSeptember 22 (Sun) / Gainesville, FL / High DiveSeptember 24 (Tue) / Houston, TX / Last Concert Cafe▼With Panteón Rococó / INSPECTOR / Out Of Control ArmySeptember 26 (Thu) Richmond, CA / Memorial AuditoriumSeptember 27 (Fri) Ontario, CA / Toyota Arena[US TOURチケット一覧]https://heysmith.tix.to/ustour