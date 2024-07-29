¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤ËÄÌ¤¸¤ë¡Ö¾Ð¤¤¡×¤Îµ»½Ñ¡£¥«¡¼¥È¡¦¥ô¥©¥Í¥¬¥Ã¥È¡Ø¥¿¥¤¥¿¥ó¤ÎÍÅ½÷¡Ù¤ò¹Í»¡/ÀÆÆ£¿Â»Î¤Î¥¬¥ÁÊ¸³Ø¥ì¥Ó¥å¡¼ª
¾®Àâ²È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¾ï¤Ë¡Ö¾Ð¤¤¡×¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË¡¢¤½¤ì¤¬¥«¡¼¥È¡¦¥ô¥©¥Í¥¬¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¡£
Èà¤Ï¼«Ãø¤ÎÃæ¤Ç¤³¤¦È¯¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Amazon¤Ç¡Ø¥¿¥¤¥¿¥ó¤ÎÍÅ½÷¡Ù¤ò¸«¤ë
¡ÖÍ£°ì»ä¤¬¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿Í¡¹¤Ë¾Ð¤¤¤È¤¤¤¦µß¤¤¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤À¡£¥æ¡¼¥â¥¢¤Ë¤Ï¿Í¤Î¿´¤ò³Ú¤Ë¤¹¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£¥¢¥¹¥Ô¥ê¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£É´Ç¯¸å¡¢¿ÍÎà¤¬¤Þ¤À¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢»ä¤Ï¤¤Ã¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤È»×¤¦¡£¡×
¤½¤ó¤ÊÈà¤¬°ä¤·¤¿SF¤ÎºÇ¹â·æºî¤¬¡Ö¥¿¥¤¥¿¥ó¤ÎÍÅ½÷¡×¤À¡£
¤É¤ó¤ÊÏÃ¤«¡©¡¡¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿¤é¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¡£
SF¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏSF¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢ÆÉ½ñ²È¤Î´Ö¤Ç¤â¡Ö¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾®Àâ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤ì¤¬¡Ö¥¿¥¤¥¿¥ó¤ÎÍÅ½÷¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¤È¤Æ¤âÆñ²ò¤ÊºîÉÊ¤Ê¤Î¤«¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤ì¤Ð³Î¤«¤ËÆñ²ò¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤Ï¤ä¤ä¿Í¤ò¤ª¤Á¤ç¤¯¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÆñ²ò¤µ¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï¥ô¥©¥Í¥¬¥Ã¥È¤ÎÅ¯³Ø¤Ë°Í¤ë¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤¤¡£
Èà¤Î¡Ö°ÎÂç¤ÊÊ¸³ØºîÉÊ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤¤¤«¤Ë¶ò¤«¤Ê¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¤À¤ì¤«¤Ë¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢¿´¤«¤é¤Û¤Ã¤È¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¡Ë¡£¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿Æñ²ò¤µ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¡£
²¿¤ÎÀâÌÀ¤â¶´¤Þ¤º¤Ë¡Ö¥¿¥¤¥¿¥ó¤ÎÍÅ½÷¡×¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤â¡¢¤ª¤½¤é¤¯²¿¤âÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤¤¤ä¡¢ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤ÈÆó½½²ó°Ê¾å¤ÏÄÌÆÉ¤·¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦ËÍ¼«¿È¤âÀµ³Î¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¡ÖÍý²ò¤·¤¬¤¿¤¤ÉôÊ¬¡×¤¬¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¼ç¿Í¸ø¤Ï¥Þ¥é¥«¥¤¡¦¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¡£Èà¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¿ï°ì¤ÎÂçÉÙ¹ë¤À¤Ã¤¿¤¬ÃüÍî¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤·¤Æµ²±¤ò¼º¤Ã¤¿²ÐÀ±·³¤ÎÊ¼Â´¡Ö¥¢¥ó¥¯¡×¤È¤Ê¤ë¡£
¤â¤¦°ì¿Í¤Î¼ç¿Í¸ø¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤¬¥¦¥£¥ó¥¹¥È¥ó¡¦¥Ê¥¤¥ë¥º¡¦¥é¥à¥Õ¥¡¡¼¥É¤Ç¤¢¤ë¡£
Èà¤Ï¡Ö»þ´ÖÅù¶ÊÎ¨Ï³ÅÍ¡Ê¥¯¥í¥Î¡¦¥·¥ó¥¯¥é¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¤¥ó¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥Ö¥é¥à¡Ë¡×¤Ë¼ü¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÇÈÆ°²½¤·¡¢¿ÍÎà¤Î²áµî¤ÈÌ¤Íè¤òÃÎ¤ë¡£
¤³¤Î¡Ö»þ´ÖÅù¶ÊÎ¨Ï³ÅÍ¡×¤È¤Ï±§Ãè¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëÆÃ°ÛÅÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¡ÖÏ³ÅÍ¡×¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ï¡¢²áµî¡¦¸½ºß¡¦Ì¤Íè¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¿¿Íý¤¬ÇÈÆ°¤È¤·¤ÆµÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥é¥à¥Õ¥¡¡¼¥É¤Ï»þ´Ö¤ä»þ¶õ¤ò¼«Í³¼«ºß¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¥é¥à¥Õ¥¡¡¼¥É»á¤¬¤½¤Î°¦¸¤¡Ê¥«¥¶¥Ã¥¯¡Ë¤È¶¦¤Ë¡¢¥é¥à¥Õ¥¡¡¼¥ÉÅ¡¤Ç¼ÂÂÎ²½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤«¤éÏÃ¤Ï»Ï¤Þ¤ë¡£
59Æü¤Ë°ìÅÙ¹Ô¤ï¤ì¤ë¼ÂÂÎ²½¡£¤½¤Î¼ÂÂÎ²½¤Î¸«³Ø¤Ë¡¢¥é¥à¥Õ¥¡¡¼¥ÉÉ×¿Í¤Ç¤¢¤ë¥Ó¥¢¥È¥ê¥¹¤ÏÁ´ÊÆ°ì¤ÎÂçÉÙ¹ë¤Ç¤¢¤ë¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ò¾·ÂÔ¤¹¤ë¡£
¼ÂÂÎ²½¤·¤¿¥é¥à¥Õ¥¡¡¼¥É¤È¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ï°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¥é¥à¥Õ¥¡¡¼¥É¤Ï¿ô¡¹¤ÎÍ½¸À¤ò¤¹¤ë¡£
Èà¤ÎºÊ¤È¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤¬ÈÖ¤ï¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¡¢Æó¿Í¤Î´Ö¤Ë¥¯¥í¥Î¤È¤¤¤¦Â©»Ò¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¡¢¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ï¥¿¥¤¥¿¥ó¤Ë¹Ô¤¯¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë²ÐÀ±¤È¿åÀ±¡¢¤½¤·¤Æ¤â¤¦°ìÅÙÃÏµå¤ËÌá¤ê¤½¤³¤«¤é¥¿¥¤¥¿¥ó¤Ø¸þ¤«¤¦¤³¤È¡¢¥¯¥í¥Î¤Ï²ÐÀ±¤Ç¤Ï¾®¤µ¤Ê¶âÂ°ÊÒ¤ò½¦¤¤¡¢¤½¤ì¤ò¡Ô¹¬±¿¤Î¤ª¼é¤ê¡Õ¤ÈÌ¾¤Å¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÏÃ¤·¡¢¥é¥à¥Õ¥¡¡¼¥É»á¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¾Ã¤¨¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÍ½¸À¤ÎÄÌ¤ê¤Ë»ö¤Ï¿Ê¤à¡£
²ÐÀ±¢ª¿åÀ±¡Ê¤³¤³¤ÇÍ§¿Í¥¹¥È¡¼¥Ë¡¼¤ò½è·º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ë¢ªÃÏµå¤È°ÜÆ°¤·¤¿¸å¡¢¥Ó¥¢¥È¥ê¥¹¤ÈÂ©»Ò¤Î¥¯¥í¥Î¤È¥¿¥¤¥¿¥ó¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¥¿¥¤¥¿¥ó¤ÏÂÀÍÛ·ÏÍ£°ì¤ÎÂçµ¤¤òÈ÷¤¨¤¿·î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃÏµå¤è¤ê¤â¹âÅÙ¤ÊÊ¸ÌÀ¤ò»ý¤Ã¤¿À¸Êª¤¬¤¤¤¿¡£Ì¾Á°¤Ï¥µ¥í¡£
¥é¥à¥Õ¥¡¡¼¥É¤Ï¥µ¥í¤Ë¡ÖÍ§Ã£¤´¤Ã¤³¤Ï¤ä¤á¤è¤¦¡×¤È¸À¤¦¡£¥µ¥í¤Ï¡Ö¤ï¤¿¤·¤Ï·¯¤ËUWTB¡Ê¤½¤¦¤Ê¤í¤¦¤È¤¹¤ëËüÍ°Õ»Ö¡Ë¤òÈ¾Ê¬¤¢¤²¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÈ¿Çý¤¹¤ë¡£
¥é¥à¥Õ¥¡¡¼¥É¤Ï¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤Î¸¤¤È»ä¤¬±§Ãè¶õ´Ö¤Ë¤Õ¤ÃÈô¤ÖÁ°¤Ë·¯¤¬±¿¤ó¤Ç¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÆâÍÆ¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¦¡£
¥µ¥í¤Ï¥È¥é¥ë¥Õ¥¡¥Þ¥É¡¼¥ëÀ±¤«¤é¤¢¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»ý¤Á±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Þ¤ÇÆÉ¤à¤È¤â¤¦´¶³Ð¤¬Ëãáã¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Í×¤¹¤ë¤Ë¤³¤ÎºîÉÊ¡Ö¤º¤Ã¤È²¿¸À¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡£
¥³¥ó¥È¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡Ö¤¤¤«¤Ë¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤ÊÍÑ¸ì¤ò¶î»È¤·¤Æ¤º¤Ã¤È¤½¤ì¤Ã¤Ý¤¤»ö¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¡£
ÂåÉ½Îã¤¬¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¡Ö¾¢¤òË¬¤Í¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥È¤À¤í¤¦¡£
¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼èºàÈÉ¤¬¸ÅÌ±²È¤òË¬¤Í¤ë¤È¤½¤³¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ë¤â¤½¤ì¤Ã¤Ý¤¤ÌÚÈ¢¤ËÏÎ¤ò´¬¤¤Ä¤±¤¿¹©·ÝÉÊ¤Ã¤Ý¤¤¤â¤Î¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»Õ¾¢¤Ã¤Ý¤¤¿Í¤¬Äï»Ò¤Ã¤Ý¤¤¿Í¤È¶¦¤Ë¤½¤Î¹©·ÝÉÊ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ì¤òºî¤ë¤Þ¤Ç¤Ë½½Ç¯¤Ï½¤¹Ô¤¬¤¤¤ë¡×¤È¤½¤ì¤Ã¤Ý¤¤»ö¤ò¸À¤¦¡£
ÉôÉÊ¤ÎÌ¾Á°¤ò¿Ö¤«¤ì¤ë¤È¡ØÇï»ÒÌÚ¡Ù¤È¤«¡Ø¤Ò¤Í¤ê¤Ã¤³¤Á¤ã¤ó¡Ù¤ÈÅú¤¨¤ë¡£
¤¤¤«¤Ë¤â¤½¤ì¤Ã¤Ý¤¯¼èºà¤ÏÂ³¤¯¤Î¤À¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤È¤³¤í¤Ç¤³¤ì¤Ï²¿¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆ»¶ñ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ö¤¯¤È¡¢¡Ö¤½¤ì¤¬¥ï¥·¤Ë¤â¤è¤¦Ê¬¤«¤é¤ó¤Í¤ä¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¥³¥ó¥È¤Ï½ª¤ï¤ë¡£
¡Ø»þ´ÖÅù¶ÊÎ¨Ï³ÅÍ¡Ù¡ØUWTB¡Ê¤½¤¦¤Ê¤í¤¦¤È¤¹¤ëËüÍ°Õ»Ö¡Ë¡Ù¡Ø¥·¥å¥ê¡¼¥Þ¥ó¸ÆµÛË¡¡Ù¡Ø¥É¥¤¥Ä¼°»°³Ñ¥Ù¡¼¥¹¡Ù
¡Ö¥¿¥¤¥¿¥ó¤ÎÍÅ½÷¡×¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ë¤â¤½¤ì¤Ã¤Ý¤¤ÍÑ¸ì¤¬ÉÑ½Ð¤¹¤ë¡£
¤½¤ì¤ò¶Ë¤á¤ÆËÜµ¤¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÌÌÇò¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Û¤ÉÁÔÂç¤Ê¥³¥ó¥È¤â¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¥é¥à¥Õ¥¡¡¼¥É¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÏµå¿Í¤¬¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï15Ëü¸÷Ç¯¸þ¤³¤¦¤ÎÏÇÀ±¤Ë½»¤à¥È¥é¥ë¥Õ¥¡¥Þ¥É¡¼¥ëÀ±¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÏÄ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¥¿¥¤¥¿¥ó¤ËÉÔ»þÃå¤·¤¿¥È¥é¥ë¥Õ¥¡¥Þ¥É¡¼¥ëÀ±¿Í¤Î¤È¤³¤í¤Ø±§ÃèÁ¥¤Î¸ò´¹ÉôÉÊ¤òÆÏ¤±¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¤½¤ÎÉôÉÊ¤È¤Ï¥¯¥í¥Î¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ª¼é¤ê¤Î¤³¤È¤À¤È¸À¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¥é¥à¥Õ¥¡¡¼¥É¤È¥«¥¶¥Ã¥¯¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤³¤³¤Ç¥µ¥í¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÆâÍÆ¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤¬¤½¤ì¤Ï¡Ö¡¦¡×¡£¤¿¤À¤Î¹õ¤¤ÅÀ¤¬¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ã¤¿¡£¥È¥é¥ë¥Õ¥¡¥Þ¥É¡¼¥ë¸ì¤ËÌõ¤¹¤È¡Ö¤è¤í¤·¤¯¡×¡£
¥µ¥í¤Ï¤½¤ì¤òÅÁ¤¨¤¿¤¢¤È¡¢¼«¤é¤òÊ¬²ò¤·¡¢¼«»¦¤¹¤ë¡£
¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤È¥Ó¥¢¥È¥ê¥¹¤Ï¥¿¥¤¥¿¥ó¤ÇÍ¾À¸¤ò²á¤´¤¹¡£
¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ÏÁÉÀ¸¤µ¤ì¤¿¥µ¥í¤ÎºÅÌ²½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ´¤ò¸«¤Ê¤¬¤é»à¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¤½¤ì¤ÏÌµÆó¤Î¿ÆÍ§¥¹¥È¡¼¥Ë¡¼¤Ë²ñ¤¦Ì´¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ª¤ì¤¿¤Á¤Ï¤Û¤ó¤È¤ËÅ·¹ñ¤Ø¹Ô¤¯¤Î¤«¤Í¡©¡×¤È¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ï¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ª¤ì¤Ë¤½¤Î¤ï¤±¤òÊ¹¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¼¡¢ÁêËÀ¡×¤È¥¹¥È¡¼¥Ë¡¼¤Ï¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤À¤¬¤Ê¡¢Å·¤Ë¤¤¤ë¤À¤ì¤«¤µ¤ó¤Ï¤ª¤Þ¤¨¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡×
¹ÓÅâÌµ·Î¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¢¤¤¤«¤Ë¤â¤½¤ì¤Ã¤Ý¤¤ÁÔÂç¤ÊÀßÄê¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¼Â¤ÏÃ±½ã¤Ç¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¥Ü¥±¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Ç¤â¤½¤Î¤¯¤À¤é¤Ê¤µ¤³¤½¤¬¿ÍÀ¸¤Ê¤Î¤À¤È¡¢¥ô¥©¥Í¥¬¥Ã¥È¤Ï¤È¤Ü¤±¤¿´é¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿ÍÀ¸¤Ê¤ó¤Æ¤½¤ó¤ÊÂç¤·¤¿¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¤¯¤è¤¯¤è¤¹¤ë¤Ê¤è¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ºÇ¸å¤Î¥ª¥Á¤Î¤¯¤À¤é¤Ê¤µ¡Ê±§ÃèÁ¥¤ÎÉôÉÊ¤Î¤¿¤á¤Ë±¿Ì¿¤òº¸±¦¤µ¤ì¤¿ÃÏµå¿Í¤ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÆâÍÆ¤ÎÇö¤µ¡Ë¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤¯¤µ¤ó¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¤½¤ì¤¬¥«¡¼¥È¡¦¥ô¥©¥Í¥¬¥Ã¥È¤ÎºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÍÀ¸¤Ë¾¯¤·Èè¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤ÆËÜºî¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£