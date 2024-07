【夏の宴 ワンピースフェア】実施期間 :7月13日~8月18日まで実施店舗 :全国のイトーヨーカドー(一部店舗を除く)・ヨーク(限定店舗での実施)

イトーヨーカ堂は、TVアニメ「ONE PIECE(ワンピース)」とのコラボイベント「夏の宴 ワンピースフェア」の第2弾情報を7月29日に公開した。

今回の第2弾情報では、「ONE PIECE」とコラボした食品や雑貨等の販売や「ONE PIECE」グッズが手に入る縁イベント、「ONE PIECE オリジナルクリアファイル」先着プレゼント、「一番くじ ワンピース 未来島エッグヘッド」などが公開された。

ONE PIECE オリジナル商品の販売

ルフィの麦わら帽子カレー

価格:645円

販売期間:8月1日~4日、8月7日~13日

※ヨーク店舗は8月3日~4日

ONE PIECE ポークカレー(180g)

価格:各753円

販売期間:8月1日~なくなり次第終了

※ヨーク店舗は8月3日~なくなり次第終了

ONE PIECE プリントクッキー12 枚入(全 5 種)

価格:864円

販売期間:8月1日~なくなり次第終了

※ヨーク店舗は8月3日~なくなり次第終了

顔が見える野菜。詰め合わせ

価格:839円

販売期間:8月1日~2日、8月7日~8日

※ヨーク店舗は8月3日~4日、8月10日~11日

※各日30袋限りとなります。

ダイカットマグネット各種

価格:各種 550 円

販売期間:8月1日(木)~ なくなり次第終了

※ヨーク店舗は8月3日~なくなり次第終了

麦わらの一味の旅路 ver. 全 18 種

麦わらの一味とベガパンク ver. 全 17 種

麦わらの一味 ミニキャラ ver. 全 10 種

【イトーヨーカドー限定】「ステンレスタンブラー」

価格:2,200円

販売期間:8月1日(木)~ なくなり次第終了

※ヨーク店舗は8月3日~なくなり次第終了

【イトーヨーカドー限定】「T シャツ(白・黒)」

価格:各2,750円

販売期間:8月1日(木)~ なくなり次第終了

※ヨーク店舗は8月3日~なくなり次第終了

サイズ:M・L

くるっと収納ハンドタオル(全2種)

価格:各1,320円

販売期間:8月1日(木)~ なくなり次第終了

※ヨーク店舗は8月3日~なくなり次第終了

(麦わら帽子デザイン・ゴムゴムの実デザイン)

オリジナルの紙食器シリーズ

価格:各1,320円

販売期間:8月8日~なくなり次第終了

※ヨーク店舗は8月7日~なくなり次第終了

(画像左上) :「ペーパーカップ 10 個入」

価格:217 円

(画像中央上):「ペーパープレート 6 枚入」

価格:217 円

(画像左下) :「元禄割箸 30 膳」

価格:272 円

【イトーヨーカドー限定】ONE PIECE 縁日イベント

実施期間:8月10日~なくなり次第終了

ONE PIECE 手配書射的!

価格:1回 500円

倒した的(手配書)のキャラクターのデザインが入ったポストカードがもらえる。さらに大当たりシール付きのポストカードを手に入れた方には、ゴールデン電伝虫クッションが当たる。

ONE PIECE トレジャー缶バッジチャレンジ

価格:1回500円

好きな宝箱台紙を選び、ランダムでオリジナル缶バッジがもらえる。さらに台紙の内側に「あたり」が書いてあれば、レア缶バッジがもらえる。

ONE PIECE サイコロで【サニー号】3・2・5 チャレンジ!

※500円ごとに1回ご参加できる。

※サニー号(325)賞については、各店最低2個、イトーヨーカドー・ヨークフーズ全社合計400個

「キューブ型 BOX ティッシュ」2個500円を購入すると、「【サニー号】3・2・5 チャレンジ」に1回参加できる。サイコロを3個振って、3・2・5 の目(順不同)が出たらオリジナルグッズがもらえる。

【イトーヨーカドー限定】ONE PIECE オリジナルクリアファイル先着プレゼント

実施店舗:イトーヨーカドー

実施期間: 【第1弾】8月1日~なくなり次第終了

【第2弾】8月8日~なくなり次第終了

対象商品を4点購入で、ONE PIECE オリジナルクリアファイルがもらえる。

Copyright (C) Ito-Yokado Co., Ltd. All rights reserved.

(C)尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション