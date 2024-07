「ミュージックバンク(字幕付き) #1215」

7月19日に9枚目となるミニアルバム「ATE」をリリースし、約8ヶ月ぶりのカムバックを果たした"スキズ"ことStray Kids。発売前日には、8人のメンバー全員が来年の契約期間満了を待たずにJYP Entertainmentと再契約したことも大々的に報じられたばかりだ。

「ODDINARY」「MAXIDENT」「★★★★★ (5-STAR)」「樂-STAR (ROCK-STAR)」に続き、「ビルボード200(米アルバムチャート)」で5作連続首位獲得という偉業を達成した他、新たなタイトル曲「Chk Chk Boom」のMVにハリウッド俳優のライアン・レイノルズやヒュー・ジャックマンが出演したことも大きな話題に。8月からは史上最大規模のワールドツアーが控えるなど活動もスケールアップし、今回のカムバックも注目の的だ。

そんな世界的な活躍を見せるスキズが8人揃って韓国・KBSの音楽番組「ミュージックバンク #1215・#1216」(韓国放送日:2024年7月19日・26)に出演し、話題の「Chk Chk Boom」を披露した。

■フィリックスやヒョンジンの"舌ペロ"ショットにも悲鳴...タイトル曲「Chk Chk Boom」で魅せる圧巻のパフォーマンス

メンバー自ら"歴代級"と表現するほど様々な苦難を乗り越えて制作された渾身の1作であり、"全てを噛み潰して制覇する"と意気込む「ATE」のタイトル曲「Chk Chk Boom」は、ラテンミュージックがベースのHIP HOP曲。キャッチーでクセになるスキズらしさと同時に新たな音楽的挑戦が盛り込まれたナンバーだ。

他のメンバーがぐるりと取り囲んだFelix(フィリックス)の低音ボイスで口火を切ると、HAN(ハン)やChangbin(チャンビン)に加え、I.N(アイエン)やSeungmin(スンミン)といったボーカルラインもラップで畳み掛け、母国語と英語を織り交ぜた新たなラップスタイルが中毒性を生み出していく。

曲名にちなんだポイントダンスもユニークで、Hyunjin(ヒョンジン)やLee Know(リノ)を中心としたダイナミックでキレのある動きは圧巻。"エンディング妖精(曲の最後にカメラで抜かれるメンバー)"では、Felix(#1215)やHyunjin(#1216)がクールな表情から自信に満ちた笑顔で"舌ペロ"ショットを見せ、悲鳴があがっていた。

LE SSERAFIM(ルセラフィム)・EUNCHAE(ウンチェ)と俳優ムン・サンミンによるインタビュー(#1215)では、Changbin(チャンビン)やBang Chan(バンチャン)のトークをメンバーが顔を近づけて妨害するなど、仲睦まじい様子を覗かせていたメンバーたち。「Chk Chk Boom」のポイントダンスをコラボする場面では、FelixやHyunjinが身振り手振りでレクチャーしたりと、親しみやすい一面も飛び出した。

■テヨンやテイルへのメッセージも!NCT 127の実力が詰まった新曲「Walk」&「Meaning of Love」のステージ

Stray Kidsと並び、世界的人気を誇るNCT 127も7ヶ月ぶりのカムバックを果たし、7月7日のデビュー8周年直後に発売した6thフルアルバム「WALK」を引っ提げて番組に出演。自身のスタイルを追求し、"これから新たに歩いていく道"という意味を込めた新譜から、タイトル曲「Walk」と「Meaning of Love」(#1215のみ)をパフォーマンスした。

多彩な音色が融合したオールドスクールなHIP HOP曲「Walk」では、MARK(マーク)のラップやバンダナを使ったダンスなど躍動感のあるステージを展開。スターオーラに溢れたストリートファッションにも目を奪われること必至で、縁なし眼鏡をかけたYUTA(ユウタ)の新たなビジュアルも新鮮だ。

一方、ミドルテンポの「Meaning of Love」ではDOYOUNG(ドヨン)、HAECHAN(ヘチャン)らを中心に椅子に座りながらハーモニーを奏でると、エンディングではMARKとYUTAが手を合わせてハートを作るなど甘い一面でファンを魅了。インタビュー(#1215)では、兵役中のリーダー・TAEYONG(テヨン)と活動休止中のTAEIL(テイル)にメッセージとハートポーズを送る仲間思いな顔も覗かせた。

■ENHYPEN、Stray Kids、NCT 127...この夏最大の"カムバック対決"の行方

「#1214」から3週続けての登場となったENHYPENは、「ビルボード200」で自身最高順位の2位を記録した2nd Studio Album「ROMANCE:UNTOLD」のタイトル曲「XO (Only If You Say Yes)」を披露。インタビュー(#1215)では「XO」の音色に乗せてNI-KI(ニキ)が投げキッスをしたりと、"ENGENE(ファン)"にそれぞれ甘いポーズを送った7人のメンバーたち。

(G)-IDLEの「Klaxon」とのランキング首位争い(「#1215」)も制し、リーダーのJUNGWON(ジョンウォン)らが笑顔で感謝の気持ちを伝えると、恒例のアンコールステージでは、頬にハートシールをつけながら歌うという場面も見られた。

K-POP界をリードするStray Kids、NCT 127、ENHYPENの3組が同時期に渾身のアルバムをリリースし、この夏最大の"カムバック対決"とも言われた今回。最新回となる「#1216」(韓国放送日:2024年7月26日)では、NCT 127の「Walk」との首位争いを制し、Stray Kidsの「Chk Chk Boom」が首位を獲得したことも話題となったばかり。国内チャートはもちろん、グローバルチャートをも賑わせる三者三様の魅力に酔いしれたい。

文=HOMINIS編集部

