±öÅÄ¸©À¯£²´üÌÜ¥¹¥¿ー¥È¡¡½¢Ç¤¼°¤Ç¡Ö²Ô¤°ÎÏ¤Î¸þ¾å¡×ÁÊ¤¨
¡¡º£·î7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¸©ÃÎ»öÁªµó¤ÇºÆÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿±öÅÄÃÎ»ö¤Ï29Æü¤¬2´üÌÜ¤Î¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡¸©Ä£¤Ç½¢Ç¤¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¿¦°÷¤òÁ°¤Ë¡Ö¼¯»ùÅç¤ÎÈ¯Å¸¤Î´ðÈ×¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë²Ô¤°ÎÏ¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸©Ä£¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½¢Ç¤¼°¤Ë¤Ï´´Éô¿¦°÷¤Ê¤É200¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£·î7Æü¤Î¸©ÃÎ»öÁª¤ÇºÆÁª¤·¤¿±öÅÄÃÎ»ö¤Ï29Æü¤¬2´üÌÜ¤Î¥¹¥¿ー¥È¡£¿¦°÷¤òÁ°¤Ë¡ÖÃÎ»öÁª¤Ç¤³¤Î4Ç¯´Ö¤Î°ìÄê¤ÎÉ¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢2´üÌÜ¤ÎÊúÉé¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤«¤é¤Î·ÐºÑ¤Î²óÉü¤ò³Î¤«¤Ê¤â¤Î¤È¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¿Í¸ý¸º¾¯¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç¼¯»ùÅç¤ÎÈ¯Å¸¤Î´ðÈ×¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤Èºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£´ð´´»º¶È¤ÎÇÀÎÓ¿å»º¶È¤ä´Ñ¸÷´ØÏ¢»º¶È¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¿¶¶½¤ËÅØ¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ëµ»½ÑÎÏ¤Î¹â¤¤À½Â¤¶È¡¢¾ðÊó´ØÏ¢»º¶È¤Ê¤É¿·¤¿¤Ê»º¶È¤òÁÏ½Ð¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ß¼¯»ùÅç¤Î²Ô¤°ÎÏ¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¿¦°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¸©Ì±¤ä»ÔÄ®Â¼¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¡¢²ÝÂê¤Î²ò·è¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Þ¤·¤¿¡£2´üÌÜ¤ÎÇ¤´ü¤Ï¡¢2028Ç¯7·î27Æü¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£