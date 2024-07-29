¡ÚÂîµå¡ÛÄ¥ËÜÃÒÏÂ¡¡£±²óÀï¤ï¤º¤«£²£²Ê¬°µ¾¡¡Ö¥á¡¼¥ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤¿¤é½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¿¡×¡Ö¶¯¤¹¤®¤ä¤í¡ª¡×
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂîµåÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹£±²óÀï¤Ç¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¯£¸°Ì¤ÎÄ¥ËÜÃÒÏÂ¡ÊÃÒÏÂ´ë²è¡Ë¤¬¡¢Æ±£·£¹°Ì¤Î¥Ù¥ë¥®¡¼Áª¼ê¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç²¼¤·¡¢£²²óÀï¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Ä¥ËÜ¤ÏÂè£±¥²¡¼¥à³«»ÏÄ¾¸å¤«¤éµ¤¹ç½½Ê¬¤ÇÂçÀä¶«¡££±£±¡½£³¤Ç´ÊÃ±¤ËÃ¥¤¦¤È¡¢¤½¤Î¸å¤â´í¤Ê¤²¤Ê¤¯£±£±¡½£²¡¢£±£±¡½£³¡¢£±£±¡½£µ¤È¡¢£´¡½£°¤Ç°µÅÝ¤·¤¿¡£»î¹ç»þ´Ö¤Ï¤ï¤º¤«£²£²Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¤ÈÁÈ¤ó¤ÇÎ×¤ó¤Àº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹½éÀï¤ÏËÌÄ«Á¯¥Ú¥¢¤Ë¤Þ¤µ¤«¤ÎÇÔÂà¡£¶â¥á¥À¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤êÎ©¤ÆÄ¾¤·¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤Þ¤ê¤Î¶¯¤µ¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÄ¥ËÜ¥¨¥°¥Ã¡ª¡×¡Ö¶¯¤¹¤®¤ä¤í¡×¡Ö¥á¡¼¥ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤¿¤é½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¶Ã¤¯À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£