¥á¥í¡¼¥Ë°Ë¼óÁê¡¢°ìÂÓ°ìÏ©Ã¦Âà¸å½é¤ÎË¬Ãæ¡¡¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¤Ø
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥á¥í¡¼¥Ë¼óÁê¤¬Ë¬Ãæ¤·¡¢28Æü¤ËÍû¶¯¡Ê¥ê¡¼¥Á¥¢¥ó¡Ë¼óÁê¤È¡¢29Æü¤Ë¤Ï½¬¶áÊ¿¡Ê¥·¡¼¥Á¥ó¥Ô¥ó¡Ë¹ñ²È¼çÀÊ¤È²ñÃÌ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¤¬ºòÇ¯¡¢Ãæ¹ñ¤ÎµðÂç·ÐºÑ·÷¹½ÁÛ¡Ö°ìÂÓ°ìÏ©¡×¤òÃ¦Âà¤·¤Æ¤«¤é½é¤ÎË¬Ãæ¤È¤Ê¤ê¡¢ÁÐÊý¤Ï»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿·ÐºÑ¶¨ÎÏ¤Î¤¢¤êÊý¤òÃµ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¹ñ±ÄÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤¬Êó¤¸¤¿¡£Ãæ¹ñÂ¦¤Ë¤è¤ë¤È¡¢28Æü¤Ë¥á¥í¡¼¥Ë»á¤È²ñÃÌ¤·¤¿Íû»á¤Ï¡ÖËÇ°×¤ÈÅê»ñ¤Îµ¬ÌÏ¤ÏÉÔÃÇ¤Ë³ÈÂç¤·¡¢Î¾¹ñ¤Î¹ñÌ±¤Ë²¸·Ã¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¡£Â¤Á¥¤ä±§Ãè¡¢¿·¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ï¼çÍ×7¥«¹ñ¡ÊG7¡Ë¤ÇÍ£°ì»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿°ìÂÓ°ìÏ©¹½ÁÛ¤«¤é¤ÎÃ¦Âà¤òºòÇ¯12·î¤ËÄÌÃÎ¤·¤¿¡£¥á¥í¡¼¥Ë¼óÁê¤ÏÅö»þ¡¢¡Ö²¤½£¤ÎÃæ¤Ë¤Ï°ìÂÓ°ìÏ©¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢²æ¡¹¤è¤ê¤âÍø±×¤Î¤¢¤ë´Ø·¸¤òÃæ¹ñ¤ÈÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¡¢Â¿¹ñ´Ö¤è¤ê¤âÆó¹ñ´Ö¤Î¶¨ÎÏ¤ò½Å»ë¤¹¤ë°Õ¸þ¤À¡£