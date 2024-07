イオンファンタジー限定プライズゲーム用景品『くまのプーさん〜FUNNY STYLE POOH〜』5アイテムが、「はちみつの日」の8月3日(土)より、「モーリーファンタジー」「PALO」をはじめとするアミューズメント施設、オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」において順次展開される。「くまのプーさん〜FUNNY STYLE POOH〜 特大タオル」が当たるSNSキャンペーンも!

『くまのプーさん』は、100エーカーの森に住んでいるくまのぬいぐるみ「プー」と、森の仲間たちとの日常が描かれた作品。1960年代からはディズニーによって『くまのプーさん』シリーズのアニメーションが作られ、いまなお世界中で愛されている。8月3日の「はちみつの日」にあわせ、『くまのプーさん』のモーリーファンタジー・PALO限定プライズが登場する。はちみつの壺を抱きしめた切ない顔や、眉を寄せた真剣な顔、はちみつを見つけたときのキラキラした顔など、さまざまな表情の「プー」が楽しめる「いろいろ表情マスコット」、はちみつを被った姿や困り顔などの「プー」がデザインされた大容量の「プレミアム保冷バッグ」、クスっと笑ってしまう「プー」のおかしな顔の「ハンドタオル」、夏のお出かけにぴったりな持ち運びしやすい「プラチナムザッカハンディファン」に、はちみつを被った「プー」デザインのスクエア型リュック「プラチナムザッカ水鉄砲リュック」の5アイテム、全13種類が展開される。注目は、「いろいろ表情マスコット」「プレミアム保冷バッグ」「ハンドタオル」にある眉をひそめた「プー」の表情。劇画調にも見える渋い表情はちょっと癖になりそう。ぜひ実際に見て確かめてみたい。またモーリーファンタジー公式X・Instagramをフォローし、指定の投稿をリポストまたは、いいねをしすると、抽選で各3名に約120cmの「くまのプーさん〜FUNNY STYLE POOH〜 特大タオル」がプレゼントされる。詳細は公式アカウントでご確認を。(C) Disney. Based on the ”Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.