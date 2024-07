横浜で新たな音楽フェス『DIGGIN’ UP THE ROOTS』開催決定、Rickie-G、CHAN-MIKA BAND、Youth of Roots、 AOZORA、瑛人が出演

横浜で新たな音楽フェス『DIGGIN’ UP THE ROOTS』開催決定、Rickie-G、CHAN-MIKA BAND、Youth of Roots、 AOZORA、瑛人が出演