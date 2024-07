ZEROBASEONE、8月にカムバック決定！「KCON LA 2024」で電撃発表

ZEROBASEONEが3ヶ月越しに新しいアルバムを発売する。彼らは7月26日から28日までアメリカ・ロサンゼルスで開かれた「KCON LA 2024」に出演した。昨年の「KCON LA 2023」に続き、今年も「KCON LA」に出演した彼らは、約1年間、3曲連続でミリオンセラーを果たし、人気の高さを証明した。現地のファンは9人のメンバーが披露するステージに拍手喝采を送り、彼らの歌を合唱した。

公演会場を埋め尽くしたK-POPファンの歓声の中、2回のステージを披露した彼らは、デビュー曲「In Bloom」をはじめ、「CRUSH」「SWEAT」「Feel the POP」など、今まで披露した活動曲のパフォーマンスを披露した。爽やかなエネルギーを伝えるパワフルな群舞で、ZEROBASEONEの成長をステージの上で余すところなく披露し、会場の雰囲気を盛り上げた。ZEROBASEONEは「KCON LA 2024」の期間中、特別なステージでファンを魅了した。Red Velvetの「Psycho」、BLACKPINKの「DDU-DU DDU-DU」など見どころ満載なカバーステージを披露した彼らは、出来の良いパフォーマンスを届けるため心血を注いだだけに、いつもより反響を呼んだ。彼らは本ステージとKCON STAGE、「MEET&GREET」など、様々なステージに積極的に参加し、現地のファンとコミュニケーションをとったことはもちろん、会場を訪れた海外のメディアも彼らの人気に注目した。彼らは「KCON LA 2024」のスケジュールを控えて「The GRAMMY Museum : Global Spin Live」を訪れるなど、今回のアメリカ滞在を通じて、さらに活動の幅を広げた。特に彼らは「KCON LA2024」の最後の本ステージの中で、新しいアルバムのスポイラー(ネタバレ)フィルムをサプライズ公開し、韓国国内外のファンから反響を呼んだ。映像の中にはZEROBASEONEが並んで座ってスクリーンを眺める姿と共に、「CINEMA PARADISE」というテキストで8月のカムバックを暗示し、好奇心を刺激した。カムバックする度に韓国国内外でK-POP界に新たな流れを作っているZEROBASEONEが、新しいアルバムの発売を予告しただけに、どのような音楽とパフォーマンスを披露するのか、早くも期待が高まっている。ZEROBASEONEは9月20〜22日、ソウルを皮切りに世界の8地域で初の海外ツアー「TIMELESS WORLD」を開催する。これに先立って、3rdミニアルバム「You had me at HELLO」の発売から約3ヶ月での超高速カムバックが決まり、8月の音楽界を盛り上げる予定だ。