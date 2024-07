11人組ガールズグループのME:Iが、8月28日(水)リリースの2ndシングル『Hi-Five』よりタイトル曲「Hi-Five」のミュージックビデオを公開した。「Hi-Five」のMV映像は、「ME:Iと共に過ごす、最高にHOTな夏!」をコンセプトに韓国で撮影。ME:I公式キャラクターME:EYE(読み:ミャイ)によって導かれた夏の扉に吸い込まれ、夏のフェスティバルで”花火”を持って遊ぶメンバーやME:EYEの”お面”を被ったお客さんを前にステージパフォーマンス、さらには水しぶきを浴びながらの”砂浜”でのダンスシーン、水辺ではしゃぐメンバーの姿は最高にHOTな夏を予感させる映像に仕上がっている。

<リリース情報>ME:I『Hi-Five』2024年8月28日(水)リリース初回限定盤A(CD +DVD)価格:¥1727 (税抜) / ¥1900 (税込)CD:1. Hi-Five / 2. Cookie Party / 3. Our DiaryDVD:Hi-Five Making #1 (Jacket Shooting Behind)<初回プレス限定封入特典>1. 応募抽選券 (シリアルナンバー) 1枚2. セルカトレーディングカード1枚 (初回限定盤Aver.11種類から1枚ランダム封入)3. ポラロイド風トレーディングカード 1枚 (11種類から1枚ランダム封入)初回限定盤B(CD +DVD)>価格:¥1727 (税抜) / ¥1900 (税込)CD:1. Hi-Five / 2. Cookie Party / 3. Our DiaryDVD:Hi-Five Making #2 (Cookie Party & Our Diary REC Behind)<初回プレス限定封入特典>1. 応募抽選券 (シリアルナンバー) 1枚2. セルカトレーディングカード1枚 (初回限定盤Bver.11種類から1枚ランダム封入)3. 3cut film Photo 1枚(11種類から1枚ランダム封入)通常盤(CD ONLY)価格:¥1273 (税抜) / ¥1400 (税込)CD: 1. Hi-Five / 2. Cookie Party / 3. Our Diary